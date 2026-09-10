Infortunio Solet, cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero per il difensore dell'Udinese

Dopo Zaniolo, l'Udinese dovrà rinunciare a un altro dei suoi punti di forza, questa volta in difesa.
Oumar Solet si è fatto male nel corso di Udinese-Lazio: ecco quando potrà tornare.
Dopo Zaniolo, l'Udinese dovrà rinunciare a un altro dei suoi punti di forza, questa volta in difesa.
Oumar Solet si è fatto male nel corso di Udinese-Lazio: ecco quando potrà tornare.
Il difensore francese ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo di Udinese-Lazio ed è stato costretto al cambio.
Gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra.
Come riportato dall'Udinese sul comunicato ufficiale, Solet starà fuori per almeno due settimane.
La buona notizia è che, con la sosta di mezzo, salterà soltanto due giornate in Serie A, tornando così a disposizione alla ripresa nei primi di ottobre.
Contro la Lazio, in occasione dell'infortunio, era entrato Kabasele a sostituirlo. E sarà sempre lui a prendere il suo posto contro l'Inter e nella successiva partita di campionato.
Con lui giocheranno Ebosse e uno tra Bertola ed Abankwah nella difesa a 3.
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