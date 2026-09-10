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Oumar Solet UdineseGetty Images
Marco Trombetta

Infortunio Solet, cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero per il difensore dell'Udinese

Fantacalcio
O. Solet

Brutte notizie per l'Udinese che perde per infortunio uno dei suo perni, Oumar Solet.

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Dopo Zaniolo, l'Udinese dovrà rinunciare a un altro dei suoi punti di forza, questa volta in difesa.

Oumar Solet si è fatto male nel corso di Udinese-Lazio: ecco quando potrà tornare.

  • L'INFORTUNIO DI SOLET

    Il difensore francese ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo di Udinese-Lazio ed è stato costretto al cambio.

    Gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra.

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  • QUANDO TORNA SOLET

    Come riportato dall'Udinese sul comunicato ufficiale, Solet starà fuori per almeno due settimane.

    La buona notizia è che, con la sosta di mezzo, salterà soltanto due giornate in Serie A, tornando così a disposizione alla ripresa nei primi di ottobre.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI SOLET

    Contro la Lazio, in occasione dell'infortunio, era entrato Kabasele a sostituirlo. E sarà sempre lui a prendere il suo posto contro l'Inter e nella successiva partita di campionato.

    Con lui giocheranno Ebosse e uno tra Bertola ed Abankwah nella difesa a 3.

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