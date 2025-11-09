Pubblicità
Infortunio Skorupski, cosa si è fatto contro il Napoli: condizioni, esami e quando torna con il Bologna

Uscito nei primi minuti di Bologna-Napoli, Skorupski è stato sostituito dal giovane Pessina: i tifosi rossoblù e i fanta-allenatori aspettano buone nuove.

La vittoria contro i Campioni d'Italia in carica e l'ingresso positivo del 17enne Pessina hanno 'nascosto' l'infortunio di Lukas Skorupski, portiere titolare del Bologna e giocatore fondamentale per il tecnico rossoblù Italiano.

Nonostante le notizie positive del 9 novembre, il Bologna deve fare i conti anche con il k.o del proprio estremo difensore, per il quale bisognerà attendere buone nuove. La fortuna, per i rossoblù, è che il campionato è ora in pausa per permettere le partite delle Nazionali, ragion per cui Skorupski potrebbe recuperare in tempo per le prossime gare o comunque essere a disposizione il prima possibile. 

Ma cosa è successo e quali sono le ultime sul recupero di Skorupski?

  • L'INFORTUNIO DI SKORUPSKI

    Neanche tre minuti di gioco in Bologna-Napoli e subito Skorupski k.o.

    Dopo aver rinviato in seguito a un retropassaggio, Skorupski ha sentito tirare: per il portiere del Bologna un problema al flessore della gamba destra.

    Lo staff medico è subito entrato in campo per le cure mediche, ma il problema di Skorupski non è stato di poco conto, tanto che Italiano ha subito dovuto inserire il 17enne Pessina (anche Ravaglia è infortunato).

  • GLI ESAMI DI SKORUPSKI

    Nella giornata di lunedì 10 novembre, o al massimo martedì, Skorupski si sottoporrà agli esami di routine per capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà rimanere ai box.

  • QUANDO TORNA IN CAMPO?

    Il Bologna comunicherà i tempi di recupero di Skorupski nei prossimi giorni. I rossoblù devono già fare i conti con l'infortunio di Ravaglia, con il prossimo match di calendario previsto il 22 novembre in quel di Udine.

    Impegnata ogni tre giorni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, il Bologna spera di avere Skorupski a disposizione il prima possibile nonostante il buon esordio del giovanissimo Pessina.

    Allo stesso modo aspettano notizie positive anche tutti i fanta-allenatori che hanno puntato su Skorupski in estate.

  • NON SOLO SKORUPSKI: GLI INFORTUNATI DEL BOLOGNA

    Freuler - Frattura scomposta della clavicola - Da valutare

    Immobile - Lesione del retto femorale - Rientro metà novembre

    Ravaglia - Distorsione alla caviglia - Da valutare

    Rowe - Problema muscolare - Da valutare

    Skorupski - Problema muscolare - Da valutare

