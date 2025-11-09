Infortunio Skorupski, cosa si è fatto contro il Napoli: condizioni, esami e quando torna con il Bologna

La vittoria contro i Campioni d'Italia in carica e l'ingresso positivo del 17enne Pessina hanno 'nascosto' l'infortunio di Lukas Skorupski, portiere titolare del Bologna e giocatore fondamentale per il tecnico rossoblù Italiano.

Nonostante le notizie positive del 9 novembre, il Bologna deve fare i conti anche con il k.o del proprio estremo difensore, per il quale bisognerà attendere buone nuove. La fortuna, per i rossoblù, è che il campionato è ora in pausa per permettere le partite delle Nazionali, ragion per cui Skorupski potrebbe recuperare in tempo per le prossime gare o comunque essere a disposizione il prima possibile.

Ma cosa è successo e quali sono le ultime sul recupero di Skorupski?