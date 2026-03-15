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US Sassuolo Calcio v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Infortunio Skorupski: cosa è successo al portiere del Bologna e le sue condizioni in vista della sfida di Europa League con la Roma

Il portiere del Bologna si è infortunato nelle battute finali della sfida di Sassuolo: le sue condizioni in vista del ‘derby italiano’ di Europa League.

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Il Bologna espugna il campo del Sassuolo e tinge dunque di rossoblù il derby emiliano.

Un successo che è servito alla compagine felsinea per rafforzare il suo ottavo posto in classifica, ma soprattutto per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento che conduce alla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.

All’Olimpico, contro il giallorossi, si ripartirà dall’1-1 dell’andata, ovvero un risultato che lascia tutto assolutamente aperto, ma Vincenzo Italiano potrebbe essere costretto a rinunciare ad uno dei suoi uomini di maggiore esperienza: Lukasz Skorupski.

  • L’INFORTUNIO CONTRO IL SASSUOLO

    Skorupski, che contro il Sassuolo è stato tra i migliori in campo, si è infortunato nel corso delle battute finali della sfida.

    Il portiere rossoblù, all’86’, dopo essersi lanciato in uscita fuori dalla propria area di rigore, è rimasto a terra visibilmente dolorante.

    Skorupski si è immediatamente toccato la coscia sinistra e fin da subito è parso chiaro che quello a lui occorso potesse essere un problema di non poco conto.

    Se ne è accorto anche Vincenzo Italiano, che si è portato le mani al volto, consapevole anche del fatto che aveva esaurito i cambi a propria disposizione. 

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  • MINUTI DI GRANDE CONCITAZIONE

    Skorupski si è infortunato all’86’ e da quel momento per diversi minuti il gioco è stato fermo.

    Si è reso infatti necessario l’ingresso in campo dello staff medico del Bologna, che ha prestato all’estremo difensore le prime cure.

    Skorupski, dopo essersi rialzato, ha fatto capire di non essere in condizione di poter proseguire ed avendo il Bologna esaurito le sostituzioni, a sostituirlo tra i pali sarebbe dovuto essere un giocatore di movimento.

    Dalla panchina sono spuntati i guanti di Ravaglia (il vice di Skorupski) e la sua maglia arancione, che in un primo momento sembrava destinata a Castro. Poi la sensazione è stata quella che potesse andare Freuler in porta ed infine Pobega che stava per prendere i guanti dalla panchina.

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  • SKORUPSKI HA DECISO DI STRINGERE I DENTI

    Nonostante non fosse in condizione di continuare, Skorupski ha stoicamente deciso di restare in campo per non lasciare la sua squadra in inferiorità numerica.

    Gli è stata applicata una fasciatura strettissima alla gamba sinistra che gli ha consentito, pur zoppicando vistosamente, di restare tra i pali.

    Il Sassuolo non ha approfittato del suo infortunio e Skorupski è dunque riuscito a mantenere la sua porta inviolata e dopo il triplice fischio finale non è riuscito a trattenere qualche lacrima.

  • IN DUBBIO PER LA ROMA

    Vista la dinamica dell’azione, ma anche il modo in cui ha fatto fatica anche solo a camminare, la presenza di Skorupski contro la Roma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è da considerarsi quantomeno a rischio.

    Gli esami ai quali verrà sottoposto nei prossimi giorni diranno di più sulle condizioni del suo flessore e al momento non è escluso che ad attenderlo possa esserci anche uno stop di diverse settimane. 

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