Infortunio Skorupski: cosa è successo al portiere del Bologna e le sue condizioni in vista della sfida di Europa League con la Roma

Skorupski si è infortunato all’86’ e da quel momento per diversi minuti il gioco è stato fermo.

Si è reso infatti necessario l’ingresso in campo dello staff medico del Bologna, che ha prestato all’estremo difensore le prime cure.

Skorupski, dopo essersi rialzato, ha fatto capire di non essere in condizione di poter proseguire ed avendo il Bologna esaurito le sostituzioni, a sostituirlo tra i pali sarebbe dovuto essere un giocatore di movimento.

Dalla panchina sono spuntati i guanti di Ravaglia (il vice di Skorupski) e la sua maglia arancione, che in un primo momento sembrava destinata a Castro. Poi la sensazione è stata quella che potesse andare Freuler in porta ed infine Pobega che stava per prendere i guanti dalla panchina.