Infortunio Skorupski: cosa è successo al portiere del Bologna e le sue condizioni in vista della sfida di Europa League con la Roma

Il Bologna espugna il campo del Sassuolo e tinge dunque di rossoblù il derby emiliano.
Un successo che è servito alla compagine felsinea per rafforzare il suo ottavo posto in classifica, ma soprattutto per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento che conduce alla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.
All’Olimpico, contro il giallorossi, si ripartirà dall’1-1 dell’andata, ovvero un risultato che lascia tutto assolutamente aperto, ma Vincenzo Italiano potrebbe essere costretto a rinunciare ad uno dei suoi uomini di maggiore esperienza: Lukasz Skorupski.