Rodri torna in campo l'anno prossimo? L'infortunio è grave, il Manchester City conferma la lesione. Messaggio anche dall'Inter al legamento

Il centrocampista spagnolo rimarrà fermo a lungo, ma il City specifica: "Valutazione ancora in corso per accertare la reale entità della lesione".

Putroppo è tutto confermato. Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro che lo costringerà a rimanere fuori per il resto della stagione. Il Manchester City ha svelato che gli esami hanno dato l'esito peggiore. Allo stesso tempo, però, il club spiega come sia ancora in corso "la valutazione per accertare la reale entità della lesione".

"Il Manchester City FC può confermare che Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro" fa sapere il club. "Il centrocampista si è recato in Spagna per una consulenza specialistica questa settimana, dopo i test iniziali a Manchester".

"La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità della lesione e la prognosi prevista. Tutti nel Club gli augurano una pronta guarigione, il City vi fornirà aggiornamenti regolari sulla sua riabilitazione".