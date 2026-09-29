Infortunio Raspadori in Nazionale, le ultime sulle condizioni dell'attaccante che lascia il ritiro: quando torna e quante partite salta

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Brutte notizie per Roberto Mancini e Maurizio Sarri sulle condizioni di Giacomo Raspadori.
L'attaccante dell'Atalanta ha lasciato il ritiro della Nazionale il giorno dopo la gara tra Turchia e Italia a causa di un problema fisico che lo aveva costretto al cambio
Di seguito le ultime sulle condizioni di Raspadori, cosa si è fatto e quando torna in campo.