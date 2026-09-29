Infortunio Raspadori in Nazionale, le ultime sulle condizioni dell'attaccante che lascia il ritiro: quando torna e quante partite salta

Giacomo Raspadori ha accusato un problema fisico durante il primo tempo di Turchia-Italia del 28 settembre.

A confermarlo è stato Roberto Mancini al termine della partita: "Giacomo poi ha avuto un problema e temevamo di toglierlo dopo 5′ nella ripresa, abbiamo preferito toglierlo subito per precauzione".

Raspadori è stato infatti sostituito già all'intervallo e al suo posto è subentrato Cambiaghi.