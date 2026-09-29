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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Raspadori in Nazionale, le ultime sulle condizioni dell'attaccante che lascia il ritiro: quando torna e quante partite salta

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Giacomo Raspadori era uscito per un problema fisico durante Turchia-Italia e ha lasciato il ritiro azzurro. Le ultime sulle condizioni dell'attaccante dell'Atalanta.

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Brutte notizie per Roberto Mancini e Maurizio Sarri sulle condizioni di Giacomo Raspadori.

L'attaccante dell'Atalanta ha lasciato il ritiro della Nazionale il giorno dopo la gara tra Turchia e Italia a causa di un problema fisico che lo aveva costretto al cambio

Di seguito le ultime sulle condizioni di Raspadori, cosa si è fatto e quando torna in campo.

  • L'INFORTUNIO DI RASPADORI

    Giacomo Raspadori ha accusato un problema fisico durante il primo tempo di Turchia-Italia del 28 settembre.

    A confermarlo è stato Roberto Mancini al termine della partita: "Giacomo poi ha avuto un problema e temevamo di toglierlo dopo 5′ nella ripresa, abbiamo preferito toglierlo subito per precauzione".

    Raspadori è stato infatti sostituito già all'intervallo e al suo posto è subentrato Cambiaghi.

  • HA LASCIATO IL RITIRO DELL'ITALIA

    Come comunicato dalla FIGC, nella giornata di martedì 29 settembre Raspadori è stato sottoposto a controlli strumentali che hanno accertato la sua indisponibilità.

    L'attaccante ha dunque lasciato immediatamente il ritiro di Coverciano per fare rientro a Bergamo dove verrà valutato dallo staff medico dell'Atalanta.

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  • QUANDO TORNA RASPADORI

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero per Giacomo Raspadori.

    Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni dall'Atalanta che spera di recuperarlo per la ripresa del campionato.

    La squadra di Maurizio Sarri, che ha perso le ultime tre, sarà impegnata lunedì 12 ottobre contro il Venezia.

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