Infortunio Raimondo, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta l'attaccante del Frosinone

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Scatta l'allarme per le condizioni di Antonio Raimondo.
L'attaccante del Frosinone, grande protagonista in questo avvio di stagione, si è fermato per un problema fisico nel ritiro dell'Italia Under 21 durante la sosta.
Una volta rientrato Raimondo è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un problema piuttosto serio al tendine d'Achille.
Le ultime sulle sue condizioni e quando torna in campo Raimondo col Frosinone.