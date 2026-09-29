Infortunio Raimondo, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta l'attaccante del Frosinone Serie A Frosinone Napoli vs Frosinone Napoli

L'attaccante del Frosinone, grande protagonista in questo inizio di stagione, si è fermato con l'Under 21 e gli esami hanno evidenziato un problema al tendine d'Achille. Ancora incerti i tempi di recupero per Raimondo.

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