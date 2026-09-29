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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Raimondo, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta l'attaccante del Frosinone

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Napoli vs Frosinone
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L'attaccante del Frosinone, grande protagonista in questo inizio di stagione, si è fermato con l'Under 21 e gli esami hanno evidenziato un problema al tendine d'Achille. Ancora incerti i tempi di recupero per Raimondo.

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Scatta l'allarme per le condizioni di Antonio Raimondo.

L'attaccante del Frosinone, grande protagonista in questo avvio di stagione, si è fermato per un problema fisico nel ritiro dell'Italia Under 21 durante la sosta.

Una volta rientrato Raimondo è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un problema piuttosto serio al tendine d'Achille.

Le ultime sulle sue condizioni e quando torna in campo Raimondo col Frosinone.

  • L'INFORTUNIO DI RAIMONDO

    Antonio Raimondo ha abbandonato anticipatamente il ritiro dell'Under 21, da cui era stato convocato dopo l'ottimo inizio di campionato.

    L'attaccante è rientrato così subito a Frosinone, dove si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del problema al tallone accusato in Nazionale.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    Il Frosinone nella giornata di martedì 29 settembre ha comunicato l'esito degli esami di Antonio Raimondo:

    "A seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo"

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  • QUANDO TORNA RAIMONDO

    I tempi di recupero per questo tipo di infortunio variano di caso in caso.

    Molto dipende dalla gravità della tendinopatia e soprattutto dai sintomi o dall'eventuale dolore che si prova durante la corsa, gli scatti o i cambi di direzione.

    Al momento la presenza di Raimondo per Napoli-Frosinone del 10 ottobre è da considerarsi in forte dubbio. Lo stop dell'attaccante però rischia anche di non essere breve.

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  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Di certo l'assenza di Raimondo è una brutta tegola per Alvini.

    L'attaccante infatti ha già segnato quattro goal nelle prime cinque giornate di campionato trascinando il Frosinone che occupa attualmente il sesto posto in classifica.

    Il principale candidato a sostituire Raimondo in attacco è Tomas Bobcek, acquistato durante l'ultimo mercato estivo e capocannoniere dell'ultimo campionato polacco col Lechia Danzica.

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