Infortunio Raimondo, le condizioni dell'attaccante del Frosinone: quando torna e quante partite salta

L'episodio è accaduto poco prima della mezz'ora di Frosinone-Torino allo Stadio Benito Stirpe. Dalla propria metà campo Raimondo ha provato a innescare la ripartenza dei suoi con un lancio lungo, ma è stato colpito duramente alla caviglia sinistra da Aboukhlal.

Nel contatto, l'articolazione ha avuto una torsione innaturale. Il classe 2004 è stato soccorso in campo dai sanitari del Frosinone, ha provato a rialzarsi e ripartire ma dopo pochi secondi si è accasciato a terra molto dolorante e ha invocato il cambio, arrivato al 30' con Alvini che ha mandato in campo Birligea.