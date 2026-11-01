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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Infortunio Raimondo, le condizioni dell'attaccante del Frosinone: quando torna e quante partite salta

Serie A
Frosinone
A. Raimondo
Frosinone vs Torino

Brutta notizia per i ciociari, che perdono il loro terminale offensivo.

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07 nov 2026

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Una vera e propria tegola per il Frosinone: Antonio Raimondo va ko.

La brutta notizia per Massimiliano Alvini e i ciociari è arrivata nel corso della sfida con il Torino, valida per la 10ª giornata di Serie A.

Cosa si è fatto Raimondo: le ultime sulle sue condizioni.

  • INFORTUNIO RAIMONDO: COSA SI E' FATTO

    L'episodio è accaduto poco prima della mezz'ora di Frosinone-Torino allo Stadio Benito Stirpe. Dalla propria metà campo Raimondo ha provato a innescare la ripartenza dei suoi con un lancio lungo, ma è stato colpito duramente alla caviglia sinistra da Aboukhlal.

    Nel contatto, l'articolazione ha avuto una torsione innaturale. Il classe 2004 è stato soccorso in campo dai sanitari del Frosinone, ha provato a rialzarsi e ripartire ma dopo pochi secondi si è accasciato a terra molto dolorante e ha invocato il cambio, arrivato al 30' con Alvini che ha mandato in campo Birligea.

  • QUANTO STARA' FUORI RAIMONDO

    Una pessima notizia per Alvini e il Frosinone, si attendono ora controlli strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio di Raimondo e i relativi tempi di recupero.

    L'attaccante è quantomeno in dubbio per l'ultimo impegno prima della sosta, contro il Cagliari sabato 7 novembre alle ore 15.

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