Problema al polpaccio in allenamento per Lorenzo Pellegrini: le condizioni in vista di Roma-Juventus.

Scontro diretto per la Champions League all'Olimpico: in serata si affrontano Roma e Juventus, divise in classifica da soli tre punti. In caso di vittoria, i giallorossi aggancerebbero i bianconeri a 55 e darebbero seguito a un 2025 da sogno per quanto riguarda i risultati ottenuti in campionato. Per la super sfida, Ranieri ha però il dubbio Pellegrini: le condizioni del capitano romanista a poche ore dal calcio d'inizio. L'articolo prosegue qui sotto