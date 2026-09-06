Infortunio per Volpato in Bologna-Sassuolo: cosa si è fatto, quando torna, i tempi di recupero

Titolare in tutte le prime partite stagionali del Sassuolo, Cristian Volpato è costretto a fermarsi. E questa, per i neroverdi, rischia di essere una pessima notizia.
L'ex esterno offensivo della Roma, protagonista nell'azione del vantaggio in casa del Bologna, si è dovuto fermare a causa di un infortunio già nel primo tempo della gara del Dall'Ara.
Cosa si è fatto Volpato? Le sue condizioni e quando potrebbe tornare in campo dopo il guaio fisico di Bologna.
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