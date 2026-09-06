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Volpato SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Volpato in Bologna-Sassuolo: cosa si è fatto, quando torna, i tempi di recupero

Fantacalcio
Sassuolo
Serie A
C. Volpato

Titolare di Aquilani, Cristian Volpato si è fermato già nel primo tempo della gara tra il Bologna e il Sassuolo: le condizioni dell'ex esterno della Roma.

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Titolare in tutte le prime partite stagionali del Sassuolo, Cristian Volpato è costretto a fermarsi. E questa, per i neroverdi, rischia di essere una pessima notizia.

L'ex esterno offensivo della Roma, protagonista nell'azione del vantaggio in casa del Bologna, si è dovuto fermare a causa di un infortunio già nel primo tempo della gara del Dall'Ara.

Cosa si è fatto Volpato? Le sue condizioni e quando potrebbe tornare in campo dopo il guaio fisico di Bologna.


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  • L'INFORTUNIO DI VOLPATO

    La partita di Volpato, schierato ancora una volta a destra da Aquilani al posto di Berardi, è durata appena 36 minuti. Dopodiché l'ex giallorosso è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

    Nello specifico, Volpato ha portato palla nei pressi dell'area bolognese e poi l'ha scaricata al compagno Idzes. Dopo averlo fatto, però, si è accasciato a terra toccandosi i flessori della gamba destra.

    Inevitabile il cambio, chiesto da Volpato: al suo posto Aquilani ha inserito proprio Berardi, andato a piazzarsi a destra al posto del compagno.

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  • I TEMPI DI RECUPERO DI VOLPATO

    Nei prossimi giorni, presumibilmente all'inizio della settimana, Volpato si sottoporrà agli esami strumentali di rito, necessari per capire l'esatta entità dell'infortunio da lui rimediato contro il Bologna.

    Solo in un secondo momento si potrà capire con certezza che cosa si sia fatto l'ex romanista. Ma intanto le immagini del Dall'Ara non promettono nulla di particolarmente buono.

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  • A RISCHIO PER LA JUVENTUS

    In attesa degli accertamenti, Volpato deve necessariamente essere considerato a rischio per la prossima partita del Sassuolo: quella che gli emiliani disputeranno domenica prossima, in posticipo, contro la Juventus.

    Solo nei prossimi giorni si capirà se il mancino potrà essere a disposizione o meno di Aquilani contro i bianconeri: in caso di forfait è scontata la presenza dal primo minuto di Berardi.

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