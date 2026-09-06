Infortunio per Volpato in Bologna-Sassuolo: cosa si è fatto, quando torna, i tempi di recupero

La partita di Volpato, schierato ancora una volta a destra da Aquilani al posto di Berardi, è durata appena 36 minuti. Dopodiché l'ex giallorosso è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Nello specifico, Volpato ha portato palla nei pressi dell'area bolognese e poi l'ha scaricata al compagno Idzes. Dopo averlo fatto, però, si è accasciato a terra toccandosi i flessori della gamba destra.

Inevitabile il cambio, chiesto da Volpato: al suo posto Aquilani ha inserito proprio Berardi, andato a piazzarsi a destra al posto del compagno.