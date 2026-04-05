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Morten Thorsby CremoneseGetty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Thorsby durante Cremonese-Bologna: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

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Morten Thorsby costretto ad alzare subito bandiera bianca dopo essere subentrato in avvio di ripresa: cosa si è fatto il centrocampista norvegese, uscito per infortunio nel corso di Cremonese-Bologna.

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Pasqua poco felice per Morten Thorsby.

Il norvegese, appena entrato nel corso di Cremonese-Bologna, ha dovuto presto abbandonare il prato dello Zini a causa di un infortunio.

Cosa si è fatto? Quando torna?

  • INFORTUNIO PER THORSBY IN CREMONESE-BOLOGNA

    Subentrato a cavallo tra primo e secondo tempo in luogo di Vandeputte, il centrocampista arrivato a gennaio dal Genoa al 52' ha accusato un problema al polpaccio destro che lo ha costretto a sua volta a ricorrere alla sostituzione: Giampaolo, al posto di Thorsby, ha inserito Payero.


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  • QUANDO TORNA THORSBY: I TEMPI DI RECUPERO

    Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti utili a stabilire l'entità dell'infortunio: solo in seguito agli esami, si potranno stabilire i tempi di recupero che Thorsby dovrà osservare per tornare in campo.


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  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA THORSBY

    Al momento, in attesa di saperne di più circa il problema al polpaccio, Thorsby va considerato in dubbio per Cagliari-Cremonese di sabato 11 aprile alle ore 15.



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