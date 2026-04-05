Infortunio per Thorsby durante Cremonese-Bologna: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Pasqua poco felice per Morten Thorsby.
Il norvegese, appena entrato nel corso di Cremonese-Bologna, ha dovuto presto abbandonare il prato dello Zini a causa di un infortunio.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Pasqua poco felice per Morten Thorsby.
Il norvegese, appena entrato nel corso di Cremonese-Bologna, ha dovuto presto abbandonare il prato dello Zini a causa di un infortunio.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Subentrato a cavallo tra primo e secondo tempo in luogo di Vandeputte, il centrocampista arrivato a gennaio dal Genoa al 52' ha accusato un problema al polpaccio destro che lo ha costretto a sua volta a ricorrere alla sostituzione: Giampaolo, al posto di Thorsby, ha inserito Payero.
Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti utili a stabilire l'entità dell'infortunio: solo in seguito agli esami, si potranno stabilire i tempi di recupero che Thorsby dovrà osservare per tornare in campo.
Al momento, in attesa di saperne di più circa il problema al polpaccio, Thorsby va considerato in dubbio per Cagliari-Cremonese di sabato 11 aprile alle ore 15.