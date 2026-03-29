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Norton Cuffy GenoaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Norton-Cuffy con l'Inghilterra Under 21, è già tornato in Italia: al Genoa scatta di nuovo l'allarme

Serie A
Genoa
B. Norton-Cuffy

L'esterno inglese non è sceso in campo nella gara contro Andorra, non si è seduto neppure in panchina e ha già lasciato il ritiro per far rientro a Genova: cos'ha e le sue condizioni fisiche.

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Al Genoa è scattato di nuovo l'allarme relativo a Brooke Norton-Cuffy. E relativo, soprattutto, alle condizioni fisiche dell'ex esterno dell'Arsenal.

Norton-Cuffy non ha preso parte alla gara che l'Under 21 inglese, che lo aveva convocato nei giorni precedenti, ha clamorosamente pareggiato 1-1 in casa di Andorra per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Di più: non si è nemmeno seduto in panchina.

Colpa di un infortunio che non solo lo ha costretto a dare forfait, ma anche e soprattutto a lasciare il ritiro dei giovani Tre Leoni, facendo ritorno in Italia: è rientrato a Genova già sabato.

  • L'INFORTUNIO DI NORTON-CUFFY

    Norton-Cuffy ha rimediato un infortunio muscolare in allenamento con l'Inghilterra. Per questo motivo non si è potuto mettere a disposizione di Carsley per la gara contro Andorra, non andando neppure in panchina.

    Nello specifico, a fermare l'ex giocatore dell'Arsenal è stato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra.

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  • ESAMI NEI PROSSIMI GIORNI

    C'è dunque attesa per gli esami più approfonditi a cui Norton-Cuffy si sottoporrà a breve: lo farà nei prossimi giorni, presumibilmente all'inizio della settimana. Solo in seguito si potrà comprendere con maggiore chiarezza l'entità e il grado di serietà del guaio fisico riportato in Nazionale.

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  • A RISCHIO PER JUVENTUS-GENOA

    Norton-Cuffy, in attesa degli accertamenti, deve intanto essere considerato a rischio per la prossima partita di campionato del Genoa: quella che la squadra di Daniele De Rossi disputerà in casa della Juventus.

    La gara, valida per la trentunesima giornata di Serie A, è in programma all'Allianz Stadium il giorno di Pasquetta: andrà in scena alle 18 di lunedì 6 aprile.

  • NUOVO ALLARME

    In casa Genoa, dunque, è scattato l'allarme per le condizioni di Norton-Cuffy. Non è la prima volta nelle ultime settimane, considerato come l'ex Arsenal fosse già stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

    In occasione di Inter-Genoa del 28 febbraio, Norton-Cuffy non è stato neppure convocato sempre a causa di un risentimento al flessore. Nella partita successiva, contro la Roma, è invece rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto in quanto non ancora al meglio, riprendendo il posto contro Verona - a gara in corso - e poi contro l'Udinese dal primo minuto.

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