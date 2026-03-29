Infortunio per Norton-Cuffy con l'Inghilterra Under 21, è già tornato in Italia: al Genoa scatta di nuovo l'allarme

Al Genoa è scattato di nuovo l'allarme relativo a Brooke Norton-Cuffy. E relativo, soprattutto, alle condizioni fisiche dell'ex esterno dell'Arsenal.

Norton-Cuffy non ha preso parte alla gara che l'Under 21 inglese, che lo aveva convocato nei giorni precedenti, ha clamorosamente pareggiato 1-1 in casa di Andorra per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Di più: non si è nemmeno seduto in panchina.

Colpa di un infortunio che non solo lo ha costretto a dare forfait, ma anche e soprattutto a lasciare il ritiro dei giovani Tre Leoni, facendo ritorno in Italia: è rientrato a Genova già sabato.