Infortunio per Meret contro l'Arsenal: cosa si è fatto e quanto può stare fuori, al suo posto Milinkovic

Brutte notizie per il Napoli che deve fare a meno del proprio portiere titolare. Un infortunio muscolare mette ko Meret che esce all’intervallo dopo aver stretto i denti per gran parte del primo tempo.

Fin dai primi minuti Meret ha accusato un fastidio muscolare ma, nonostante ciò, è rimasto in campo per circa una mezzoretta dopo il primo allarme. In questo periodo è riuscito a fermare i tentativi di Merino e Hincapié ed è stato graziato da Saka. Come raccontato da Prime Video, più volte dalla panchina gli avevano indicato di gettarsi a terra per poter eseguire il cambio ma Meret ha provato fino alla fine a resistere e, almeno per un tempo, c’è riuscito. Poi, durante l’intervallo, l’avvicendamento con l’ex Torino.