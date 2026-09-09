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Alex Meret Napoli 2025-2026Getty Images
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Infortunio per Meret contro l'Arsenal: cosa si è fatto e quanto può stare fuori, al suo posto Milinkovic

Champions League
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A. Meret
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Dura solo un tempo la gara di Alex Meret. Il portiere del Napoli è stato sostituito durante l’intervallo della gara di Champions League contro l’Arsenal. L’ex Udinese è stato messo ko da un problema muscolare agli adduttori, al suo posto Milinkovic-Savic.


  • L'INFORTUNIO DI MERET

    Brutte notizie per il Napoli che deve fare a meno del proprio portiere titolare. Un infortunio muscolare mette ko Meret che esce all’intervallo dopo aver stretto i denti per gran parte del primo tempo.

    Fin dai primi minuti Meret ha accusato un fastidio muscolare ma, nonostante ciò, è rimasto in campo per circa una mezzoretta dopo il primo allarme. In questo periodo è riuscito a fermare i tentativi di Merino e Hincapié ed è stato graziato da Saka. Come raccontato da Prime Video, più volte dalla panchina gli avevano indicato di gettarsi a terra per poter eseguire il cambio ma Meret ha provato fino alla fine a resistere e, almeno per un tempo, c’è riuscito. Poi, durante l’intervallo, l’avvicendamento con l’ex Torino.

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  • QUANTO STA FUORI

    Meret è ora in dubbio per la prossima gara che il Napoli affronterà domenica in casa contro il Bologna. Non dovesse recuperare, spazio ancora per il serbo che in estate era stato messo sul mercato ma che è poi rimasto, pur scalando indietro nelle gerarchie rispetto a quelle di Conte.

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