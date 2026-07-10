Infortunio per Mbappé contro il Marocco: le ultime sulle condizioni dell'attaccante in vista della semifinale

In seguito, in conferenza stampa, ha aggiunto:





"È sempre bello raggiungere le semifinali. Penso sia un passo importante per noi come gruppo. Siamo molto contenti. Per i veterani, è la terza volta. Ora mi concentro solo su come recuperare, su come prepararci per la nostra partita, ovviamente daremo un'occhiata alla partita perché le guardiamo tutte. Ma non ho una preferenza. Perché, qualunque cosa succeda, alla fine sarà una rivincita. Perché se saranno i belgi, vorranno la rivincita. Se saranno la Spagna, vorremo la rivincita. Quindi no, non ho una mia preferenza”.





"Mi sento bene. È una squadra, un gruppo, a cui sono molto affezionato. Ci sono molti giocatori in questa squadra che sono amici, che conosco da anni. Ci sono anche giocatori giovani che mi vedono un po' come un veterano. Devo dare sempre il buon esempio alla squadra dal punto di vista emotivo, perché nel ritiro sono un giocatore che sa giocare a calcio, e anche perché sono il giocatore con più presenze al mondo in squadra. So cosa significa giocare a livello mondiale e devo trasmetterlo ai miei compagni".