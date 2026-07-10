La Francia in ansia per le condizioni di Kylian Mbappé. Decisivo con il Marocco, sbloccando la gara che è poi valsa l’approdo alle semifinali per la squadra di Deschamps, il capocannoniere del Mondiale è uscito nel finale del match con gli africani per una botta e, inquadrato in panchina, lo si è visto con una vistosa fasciatura e del ghiaccio sulla caviglia. L’asso del Real Madrid però ha rasserenato gli animi dei Bleus, confermando di stare bene e che, con ogni probabilità, ci sarà dal primo minuto nel match che attende i campioni del mondo del 2018 che dovranno vedersela con Spagna o Belgio.
Infortunio per Mbappé contro il Marocco: le ultime sulle condizioni dell'attaccante in vista della semifinale
A beIN Sports, Mbappé ha parlato delle sue condizioni e del momento in cui ha chiesto il cambio:"Sto bene, ho preso una botta alla caviglia, ma sto bene. In quel momento, Mateta era più in forma di me per giocare gli ultimi 15 minuti, io sono uscito ed è entrato lui. È un bene, ha quasi segnato anche lui".
In seguito, in conferenza stampa, ha aggiunto:
"È sempre bello raggiungere le semifinali. Penso sia un passo importante per noi come gruppo. Siamo molto contenti. Per i veterani, è la terza volta. Ora mi concentro solo su come recuperare, su come prepararci per la nostra partita, ovviamente daremo un'occhiata alla partita perché le guardiamo tutte. Ma non ho una preferenza. Perché, qualunque cosa succeda, alla fine sarà una rivincita. Perché se saranno i belgi, vorranno la rivincita. Se saranno la Spagna, vorremo la rivincita. Quindi no, non ho una mia preferenza”.
"Mi sento bene. È una squadra, un gruppo, a cui sono molto affezionato. Ci sono molti giocatori in questa squadra che sono amici, che conosco da anni. Ci sono anche giocatori giovani che mi vedono un po' come un veterano. Devo dare sempre il buon esempio alla squadra dal punto di vista emotivo, perché nel ritiro sono un giocatore che sa giocare a calcio, e anche perché sono il giocatore con più presenze al mondo in squadra. So cosa significa giocare a livello mondiale e devo trasmetterlo ai miei compagni".
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.