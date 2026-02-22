Goal.com
Loftus-Cheek Milan ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Loftus-Cheek in Milan-Parma: come sta dopo il durissimo scontro con Corvi e il cambio dopo 11 minuti

Momenti di paura per Ruben Loftus-Cheek, colpito involontariamente in uscita dal portiere del Parma: immobilizzato il collo, l'ex giocatore del Chelsea è stato trasportato fuori dal campo in barella. Ma è sempre rimasto cosciente.

Problemi e ancora problemi. Dopo aver già perso Matteo Gabbia durante il riscaldamento, il Milan dovrà fare a meno anche di Ruben Loftus-Cheek praticamente per tutto il corso della partita contro il Parma.

Il centrocampista inglese si è infortunato quasi subito, dopo 11 minuti: è rimasto vittima di uno scontro con il portiere avversario Corvi, dovendo abbandonare il campo e venendo sostituito da Jashari.

A San Siro si sono vissuti momenti di paura per Loftus-Cheek, con l'ex Chelsea che alla fine è stato portato fuori dal campo in barella.

  • L'EPISODIO

    L'episodio è avvenuto quasi subito, come detto. Tutto è nato da un cross effettuato di rabona da Saelemaekers, bello ma soprattutto pericoloso. Sul pallone si sono avventati proprio Loftus-Cheek e Corvi, che alla fine sono venuti a contatto.

    Il portiere del Parma ha respinto il pallone, ma allo stesso tempo si è scontrato pesantemente con l'avversario, costringendo l'arbitro Piccinini a interrompere il gioco.

  • SANGUE DALLO ZIGOMO

    Se Corvi si è ripreso piuttosto velocemente, ad avere la peggio è stato Loftus-Cheek. L'inglese è stato colpito al volto dal portiere del Parma, come detto in maniera totalmente involontaria, rimanendo a terra stordito e inducendo lo staff medico del Milan a entrare in campo.

    A far comprendere chiaramente come lo scontro non fosse stato banale è stato lo zigomo di Loftus-Cheek, sanguinante.

  • COLLO IMMOBILIZZATO

    Alla fine il collo di Loftus-Cheek è stato immobilizzato e il giocatore del Milan è stato portato fuori dal campo in barella, tra gli applausi di San Siro. Al suo posto è entrato in campo Ardon Jashari, che inizialmente era stato lasciato in panchina da Allegri (squalificato, ai bordi del campo il vice Landucci) dopo la titolarità contro il Como.

  • COME STA LOFTUS-CHEEK: "SEMPRE COSCIENTE"

    Ad aggiornare tutti sulle condizioni di Loftus-Cheek, alla fine, è stato proprio il Milan: secondo il club rossonero, l'inglese ha riportato un forte trauma con rottura dei denti, ma è sempre rimasto cosciente. Il calciatore sta andando in ospedale in questo momento per accertamenti.

