Infortunio per Loftus-Cheek in Milan-Parma: come sta dopo il durissimo scontro con Corvi e il cambio dopo 11 minuti

Problemi e ancora problemi. Dopo aver già perso Matteo Gabbia durante il riscaldamento, il Milan dovrà fare a meno anche di Ruben Loftus-Cheek praticamente per tutto il corso della partita contro il Parma.
Il centrocampista inglese si è infortunato quasi subito, dopo 11 minuti: è rimasto vittima di uno scontro con il portiere avversario Corvi, dovendo abbandonare il campo e venendo sostituito da Jashari.
A San Siro si sono vissuti momenti di paura per Loftus-Cheek, con l'ex Chelsea che alla fine è stato portato fuori dal campo in barella.