Infortunio per Loftus-Cheek in Milan-Parma: come sta dopo il durissimo scontro con Corvi e il cambio dopo 11 minuti

L'episodio è avvenuto quasi subito, come detto. Tutto è nato da un cross effettuato di rabona da Saelemaekers, bello ma soprattutto pericoloso. Sul pallone si sono avventati proprio Loftus-Cheek e Corvi, che alla fine sono venuti a contatto.

Il portiere del Parma ha respinto il pallone, ma allo stesso tempo si è scontrato pesantemente con l'avversario, costringendo l'arbitro Piccinini a interrompere il gioco.