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Kean Verona FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Infortunio per Kean in Verona-Fiorentina? Esce dal campo zoppicante: le condizioni in vista del Crystal Palace e le parole di Vanoli

Serie A
Fiorentina
M. Kean

Kean zoppicante al momento della sostituzione in Verona-Fiorentina: le condizioni dell'attaccante, reduce dai problemi alla tibia.

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Tre punti di importanza clamorosa per la Fiorentina, vittoriosa in quel di Verona: in attesa delle altre partite del 31° turno, diventano cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nel pomeriggio del 'Bentegodi' c'è però una nota stonata, relativa alle condizioni di Moise Kean: schierato dal primo minuto, l'attaccante italiano ha deluso ed è stato sostituito nel corso del secondo tempo.

Kean ha abbandonato il campo con una camminata tutt'altro che fluida, alimentando lo scenario di un nuovo infortunio: ma cosa si è fatto nello specifico l'ex Juventus? E contro il Crystal Palace in Conference League ci sarà?

  • INFORTUNIO PER KEAN?

    La gara di Kean si è conclusa al 76', quando Vanoli ha preferito inserire Fazzini in vista del finale e del goal decisivo di Fagioli.

    Il classe 2000 si è diretto verso la panchina con un andamento zoppicante, lasciando una scia di preoccupazione tra i tifosi viola a pochi giorni dall'andata dei quarti di finale di Conference League.

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  • LE CONDIZIONI DI KEAN: COSA HA DETTO VANOLI

    Nel post-partita, ai microfoni di 'DAZN', il tecnico Vanoli ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche del suo attaccante.

    "Ha questo problema alla tibia, ha preso un colpo lì: sente dolore e fatica nella corsa. Lo sapevamo, cerchiamo di tenerlo in condizione e fargli smaltire il dolore quotidianamente".

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  • KEAN CI SARÀ CONTRO IL CRYSTAL PALACE?

    Giovedì sera la Fiorentina farà visita al Crystal Palace nel primo atto dei quarti di finale di Conference League: appuntamento a cui Kean spera di prendere parte.

    "Ha sempre dato la sua disponibilità. Quando c'è un problema - ha dichiarato Vanoli in conferenza - il colpo lo prendi sempre in quel punto (ride, n.d.r.). Si sta gestendo, quando prende una botta il dolore aumenta e fa fatica a correre. Prima della Nazionale era in crescita netta, sappiamo che va gestito. Kean ci sarà in Conference? Spero di sì".

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