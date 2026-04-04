Infortunio per Kean in Verona-Fiorentina? Esce dal campo zoppicante: le condizioni in vista del Crystal Palace e le parole di Vanoli

Giovedì sera la Fiorentina farà visita al Crystal Palace nel primo atto dei quarti di finale di Conference League: appuntamento a cui Kean spera di prendere parte.

"Ha sempre dato la sua disponibilità. Quando c'è un problema - ha dichiarato Vanoli in conferenza - il colpo lo prendi sempre in quel punto (ride, n.d.r.). Si sta gestendo, quando prende una botta il dolore aumenta e fa fatica a correre. Prima della Nazionale era in crescita netta, sappiamo che va gestito. Kean ci sarà in Conference? Spero di sì".