Infortunio per Kean in Verona-Fiorentina? Esce dal campo zoppicante: le condizioni in vista del Crystal Palace e le parole di Vanoli

Tre punti di importanza clamorosa per la Fiorentina, vittoriosa in quel di Verona: in attesa delle altre partite del 31° turno, diventano cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Nel pomeriggio del 'Bentegodi' c'è però una nota stonata, relativa alle condizioni di Moise Kean: schierato dal primo minuto, l'attaccante italiano ha deluso ed è stato sostituito nel corso del secondo tempo.
Kean ha abbandonato il campo con una camminata tutt'altro che fluida, alimentando lo scenario di un nuovo infortunio: ma cosa si è fatto nello specifico l'ex Juventus? E contro il Crystal Palace in Conference League ci sarà?