Moise Kean Udinese FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Kean in Udinese-Fiorentina: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Problemi per Moise Kean nella ripresa di Udinese-Fiorentina: l'attaccante calcia, si fa male e viene sostituito.

Moise Kean accusa problemi e viene sostituito.

È successo nella ripresa di Udinese-Fiorentina, match durante il quale l'attaccante viola ha rimediato un fastidio e subito dopo è stato avvicendato con Roberto Piccoli.

Cosa si è fatto? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI KEAN IN UDINESE-FIORENTINA

    Al 71', in occasione di un affondo verso la porta friulana, Kean ha tentato la conclusione defilato sul fronte destro dell'area ma è stato neutralizzato da Bertola: il difensore si è fatto male alla caviglia uscito addirittura portato in braccio dai sanitari bianconeri, mentre Moise è apparso visibilmente zoppicante e Vanoli ha operato il cambio con Piccoli.

  • QUANDO TORNA KEAN? I TEMPI DI RECUPERO

    Le prossime ore faranno emergere l'entità del guaio fisico di Kean, accomodatosi in panchina con la borsa del ghiaccio: solo con gli accertamenti, si potrà stabilire se l'infortunio è serio e quando potrà tornare in campo l'ex Juve.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA KEAN

    Kean, in attesa dei controlli necessari ad appurare cosa si sia fatto, non può essere certo di giocare Fiorentina-Parma di domenica.

