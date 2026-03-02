Infortunio per Kean in Udinese-Fiorentina: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Al 71', in occasione di un affondo verso la porta friulana, Kean ha tentato la conclusione defilato sul fronte destro dell'area ma è stato neutralizzato da Bertola: il difensore si è fatto male alla caviglia uscito addirittura portato in braccio dai sanitari bianconeri, mentre Moise è apparso visibilmente zoppicante e Vanoli ha operato il cambio con Piccoli.