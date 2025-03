Lesione di basso grado del bicipite femorale destro per Ardian Ismajli: il centrale albanese rientrerà a metà aprile.

Diviso tra lotta salvezza e favola in Coppa Italia, l'Empoli si ritrova senza Ardian Ismajli.

Infortunio muscolare per il centrale di D'Aversa, pilastro dei toscani, che costringerà l'allenatore a dover rivedere i propri piani in difesa per qualche partita.

Quando torna Ismajli? Quante e quali partite salta? Condizioni e tempi di recupero dell'albanese.