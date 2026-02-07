Goal.com
Albert Gudmundsson Fiorentina TorinoGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Gudmundsson in Fiorentina-Torino: cosa si è fatto l'attaccante viola e i tempi di recupero

L'islandese è rimasto a terra in avvio di ripresa dopo uno scontro di gioco con un avversario e ha chiesto subito il cambio: cosa si è fatto e quali sono le sue condizioni.

Nonostante la stagione complicata della Fiorentina, Albert Gudmundsson sembrava aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, spiccando spesso come il migliore dei suoi.

Anche nell’anticipo del sabato sera contro il Torino, l’islandese appariva ispirato, sfiorando il goal con un destro da fuori che ha centrato il palo.

La sua partita, però, è durata appena 48 minuti: Paolo Vanoli è stato costretto a effettuare la prima sostituzione, inserendo Jack Harrison al suo posto.

Cosa si è fatto l'islandese? Quali sono i tempi di recupero?

  • COSA SI È FATTO GUDMUNDSSON

    A pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, Gudmundsson è rimasto a terra dopo un contatto fortuito con Ilkhan.

    Il centrocampista del Torino ha colpito l’attaccante della Fiorentina subito dopo che quest’ultimo aveva scaricato il pallone, prendendolo in pieno sul piede sinistro.

    L’islandese è rimasto a terra dolorante alla caviglia, richiamando immediatamente con ampi gesti l’intervento dello staff medico.

  • LE CONDIZIONI DI GUDMUNDSSON: COME STA L'ISLANDESE

    Subito dopo essere rimasto a terra, Gudmundsson ha fatto capire che il problema non era lieve.

    Appena lo staff medico è entrato in campo, i compagni lo hanno accompagnato verso la panchina per il cambio, a conferma del fatto che non riusciva a proseguire la partita.

    L’islandese ha poi lasciato il campo saltellando su una gamba sola, incapace di appoggiare il piede sinistro, scortato dai medici fino fuori dal terreno di gioco.

  • QUALI SONO I TEMPI DI RECUPERO?

    Per stabilire i tempi di recupero sarà necessario attendere l’esito degli esami strumentali.

    La sensazione, tuttavia, è che l’islandese abbia subito un problema tutt’altro che lieve, e resta in dubbio per le prossime partite in programma.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA?

    Come detto, sarà necessario attendere l’esito degli esami per capire quante partite salterà Gudmundsson.

    Nelle prossime settimane, la Fiorentina dovrà fare i conti anche con i playoff di Conference League, e l’islandese resta in dubbio:

    • Como-Fiorentina - Sabato 14 febbraio ore 15:00 
    • Jagiellonia-Fiorentina - Giovedì 19 febbraio ore 21:00
    • Fiorentina-Pisa - Lunedì 23 febbraio ore 18:30
    • Fiorentina-Jagiellonia - Giovedì 26 febbraio ore 18:45
