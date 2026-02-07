Infortunio per Gudmundsson in Fiorentina-Torino: cosa si è fatto l'attaccante viola e i tempi di recupero

Nonostante la stagione complicata della Fiorentina, Albert Gudmundsson sembrava aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, spiccando spesso come il migliore dei suoi.
Anche nell’anticipo del sabato sera contro il Torino, l’islandese appariva ispirato, sfiorando il goal con un destro da fuori che ha centrato il palo.
La sua partita, però, è durata appena 48 minuti: Paolo Vanoli è stato costretto a effettuare la prima sostituzione, inserendo Jack Harrison al suo posto.
Cosa si è fatto l'islandese? Quali sono i tempi di recupero?