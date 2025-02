Infortunio per Gudmundsson in Fiorentina-Como: sostituzione forzata, le condizioni dell'islandese

L'islandese, entrato nella ripresa, è stato sostituito per i postumi di un colpo alla schiena: le sue condizioni e quando può tornare in campo.

Brutte notizie per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nella sfida di campionato al Franchi contro il Como, persa per 2-0 per le reti di Diao e Nico Paz, i toscani perdono Albert Gudmundsson per infortunio.

Partito dalla panchina e subentrato all'inizio della ripresa, ha dovuto abbandonare il campo a seguito di un problema alla zona lombare, accusato dopo uno scontro in gioco.

L’islandese ha alzato bandiera bianca e chiesto il cambio, costringendo il suo allenatore a dover rinunciare a lui nel finale di gara.

Nelle prossime ore Gudmundsson si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio.