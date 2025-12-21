Infortunio per Folorunsho in Cagliari-Pisa, segna e si fa male: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Dalla gioia al dolore.
Protagonista dell'altalena emozionale Michael Folorunsho, autore del goal valso l'1-1 del Cagliari contro il Pisa ma vittima pochi secondi dopo di un infortunio.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Dalla gioia al dolore.
Protagonista dell'altalena emozionale Michael Folorunsho, autore del goal valso l'1-1 del Cagliari contro il Pisa ma vittima pochi secondi dopo di un infortunio.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Al 59', in tuffo di testa, Folorunsho ha segnato la rete che ha consentito ai sardi di pervenire al pareggio durante la ripresa di Cagliari-Pisa: coraggio da vendere ma anche tanto rischio, certificato dal brutto colpo rimediato dal centrocampista ex Napoli sbattendo con la caviglia sinistra contro il palo in occasione del gesto atletico.
Se inizialmente Folorunsho ha tentato di proseguire il match, qualche minuto più tardi ha dovuto alzare bandiera bianca: al 63', Pisacane, lo ha sostituito con Mazzitelli.
Nelle prossime ore saranno gli accertamenti a stabilire natura ed entità dell'infortunio di Folorunsho, che ad ogni modo sembra essere stato vittima di una forte contusione e non di qualcosa a livello articolare. A decretarlo, con annessi tempi di recupero, sarà però lo staff medico del Cagliari.