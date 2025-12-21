Pubblicità
Folorunsho injury Cagliari Pisa 21122025Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Folorunsho in Cagliari-Pisa, segna e si fa male: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Infortunio per Michael Folorunsho durante Cagliari-Pisa: il centrocampista realizza il goal dell'1-1 e nell'azione si fa male, vedendosi costretto alla sostituzione.

Dalla gioia al dolore.

Protagonista dell'altalena emozionale Michael Folorunsho, autore del goal valso l'1-1 del Cagliari contro il Pisa ma vittima pochi secondi dopo di un infortunio.

Cosa si è fatto? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI FOLORUNSHO IN CAGLIARI-PISA

    Al 59', in tuffo di testa, Folorunsho ha segnato la rete che ha consentito ai sardi di pervenire al pareggio durante la ripresa di Cagliari-Pisa: coraggio da vendere ma anche tanto rischio, certificato dal brutto colpo rimediato dal centrocampista ex Napoli sbattendo con la caviglia sinistra contro il palo in occasione del gesto atletico.

  • FOLORUNSHO KO E SOSTITUITO

    Se inizialmente Folorunsho ha tentato di proseguire il match, qualche minuto più tardi ha dovuto alzare bandiera bianca: al 63', Pisacane, lo ha sostituito con Mazzitelli.

  • QUANDO TORNA FOLORUNSHO? I TEMPI DI RECUPERO

    Nelle prossime ore saranno gli accertamenti a stabilire natura ed entità dell'infortunio di Folorunsho, che ad ogni modo sembra essere stato vittima di una forte contusione e non di qualcosa a livello articolare. A decretarlo, con annessi tempi di recupero, sarà però lo staff medico del Cagliari.

