Infortunio per Florenzi in Manchester City-Milan: cosa si è fatto il giocatore rossonero

Florenzi ha riportato un infortunio al ginocchio destro dopo uno scontro con Haaland nell’amichevole con il City. In casa Milan c’è preoccupazione.

Un successo prestigioso contro il Manchester City, battuto 3-2, e tante indicazioni positive per Paulo Fonseca nell’amichevole che si è giocata la scorsa notte allo Yankee Stadium di New York.

Ma in casa Milan, però, non si registrano solo sorrisi: l’ambiente rossonero infatti è in ansia per l’infortunio riportato da Alessandro Florenzi, costretto a uscire dal campo visibilmente dolorante al 40’ del primo tempo.

Il calciatore del Milan è stato costretto a interrompere anzitempo l’amichevole per un problema al ginocchio destro che verrà valutato nei prossimi giorni, ma che comunque sembra essere abbastanza serio.