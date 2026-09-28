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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio per Conceiçao durante Norvegia-Portogallo? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna

UEFA Nations League A
Serie A
Juventus
Norvegia vs Portogallo
Portogallo

L'esterno della Juventus ha accusato un problema a un ginocchio dopo un contrasto negli ultimi minuti del primo tempo di Norvegia-Portogallo, venendo sostituito nella ripresa.

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Un altro problema in vista per Luciano Spalletti? A preoccupare stavolta, almeno in presa diretta, sono state le condizioni di Francisco Conceiçao.

L'esterno della Juventus, schierato titolare da Jorge Jesus nel 4-2-3-1 del Portogallo alle spalle del milanista Gonçalo Ramos contro la Norvegia, ha apparentemente rimediato un problema fisico al termine del primo tempo. Tanto da rientrare in campo per il secondo, prima di essere però sostituito una decina di minuti più tardi.

Di seguito, dunque, le ultime sulle condizioni di Conceiçao e quando l'ex Porto potrà tornare in campo con la maglia del Portogallo, ma anche con quella della Juventus.

  • L'INFORTUNIO DI CONCEIÇAO

    Negli ultimissimi minuti del primo tempo di Norvegia-Portogallo, Conceiçao nel tentativo di difendere un pallone ha subito un colpo ed è rimasto a terra.

    L'esterno della Juventus, visibilmente dolorante, ha accusato un problema al ginocchio che ha richiesto l'intervento dei sanitari.


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  • LE CONDIZIONI DI CONCEIÇAO

    Conceiçao prima dell'intervallo è comunque riuscito a rientrare in campo sulle sue gambe, seppure zoppicando. E poi, nonostante la sensazione che potesse rimanere negli spogliatoi, è rientrato anche per la ripresa.

    Jorge Jesus, ct del Portogallo, lo ha comunque sostituito dopo una decina di minuti nel corso del secondo tempo: al suo posto è entrato l'ex milanista Rafael Leao.

    Secondo Tuttosport, Conceiçao ha rimediato solamente una botta e c'è ottimismo sulle sue condizioni. La sua situazione andrà comunque valutata con attenzione nelle prossime ore, tanto che dei controlli sono in programma proprio oggi.

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  • QUANDO TORNA CONCEIÇAO

    Come spiegato sopra, le condizioni di Conceiçao dopo Norvegia-Portogallo non sembrano destare particolare preoccupazione. Ma solo i controlli di oggi potranno confermarlo.

    La Juventus incrocia le dita, sperando di non dover rinunciare ad un altro titolarissimo considerata la già grave emergenza infortuni che ha colpito i bianconeri. Spalletti infatti non avrà ancora per parecchi mesi a disposizione Locatelli, Thuram e Yildiz.

    La sensazione è che Conceiçao possa rimanere nel gruppo del Portogallo ed essere a disposizione per le ultime due partite di Nations League, magari non entrambe da titolare.

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  • LE ALTERNATIVE DELLA JUVENTUS

    Nel caso in cui Conceiçao fosse costretto a fermarsi, la Juventus dovrà trovare un'alternativa.

    Il sostituto naturale del portoghese sarebbe Edon Zhegrova, ma il kosovaro non è stato inserito nella lista UEFA dunque può giocare solo in campionato e non in Europa League.

    In caso di necessità sulla fascia destra potrebbero essere adattati Alajbegovic, Nico Gonzalez e lo stesso McKennie, oppure Cambiaso.

    Boga invece attualmente è a sua volta fermo ai box causa infortunio muscolare.

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