Infortunio per Conceiçao durante Norvegia-Portogallo? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Un altro problema in vista per Luciano Spalletti? A preoccupare stavolta, almeno in presa diretta, sono state le condizioni di Francisco Conceiçao.
L'esterno della Juventus, schierato titolare da Jorge Jesus nel 4-2-3-1 del Portogallo alle spalle del milanista Gonçalo Ramos contro la Norvegia, ha apparentemente rimediato un problema fisico al termine del primo tempo. Tanto da rientrare in campo per il secondo, prima di essere però sostituito una decina di minuti più tardi.
Di seguito, dunque, le ultime sulle condizioni di Conceiçao e quando l'ex Porto potrà tornare in campo con la maglia del Portogallo, ma anche con quella della Juventus.