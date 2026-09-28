Infortunio per Conceiçao durante Norvegia-Portogallo? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna

Conceiçao prima dell'intervallo è comunque riuscito a rientrare in campo sulle sue gambe, seppure zoppicando. E poi, nonostante la sensazione che potesse rimanere negli spogliatoi, è rientrato anche per la ripresa.

Jorge Jesus, ct del Portogallo, lo ha comunque sostituito dopo una decina di minuti nel corso del secondo tempo: al suo posto è entrato l'ex milanista Rafael Leao.

Secondo Tuttosport, Conceiçao ha rimediato solamente una botta e c'è ottimismo sulle sue condizioni. La sua situazione andrà comunque valutata con attenzione nelle prossime ore, tanto che dei controlli sono in programma proprio oggi.