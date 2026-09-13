Infortunio per Ché Adams alla vigilia di Torino-Roma: cos'ha, quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Adams ha rimediato un problema muscolare all'adduttore proprio alla vigilia di Torino-Roma, gara della quarta giornata di Serie A in programma all'Olimpico Grande Torino lunedì 14 settembre alle 18.30.

"Si è fermato Adams per un problema all'adduttore - ha spiegato Abate in conferenza - e il Cholo è in dubbio per un problema alla schiena".