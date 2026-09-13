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Che Adams TorinoGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Ché Adams alla vigilia di Torino-Roma: cos'ha, quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Fantacalcio
Torino
Serie A
C. Adams

L'attaccante scozzese si è fermato per un guaio muscolare, come annunciato da Abate in conferenza stampa: quanto può rimanere fuori dai giochi.

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L'entusiasmo per la vittoria in casa della Fiorentina si è un po' smorzato alla vigilia della partita successiva del calendario del Torino: quella contro la Roma.

Il motivo? Ché Adams, autore di un goal al Franchi dopo essere già andato a segno alla prima giornata contro il Milan, non ci sarà a causa di un infortunio. Ad annunciarlo è stato il suo allenatore, Ignazio Abate, nella conferenza stampa di vigilia della partita.

Ecco dunque cosa si è fatto Adams e la situazione fisica dell'attaccante scozzese.


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  • L'INFORTUNIO

    Adams ha rimediato un problema muscolare all'adduttore proprio alla vigilia di Torino-Roma, gara della quarta giornata di Serie A in programma all'Olimpico Grande Torino lunedì 14 settembre alle 18.30.

    "Si è fermato Adams per un problema all'adduttore - ha spiegato Abate in conferenza - e il Cholo è in dubbio per un problema alla schiena".

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  • OUT CONTRO LA ROMA

    L'assenza di Adams contro la Roma è certa: lo stesso Abate non ha lasciato dubbi in proposito. L'ex attaccante del Southampton non verrà neppure convocato per la sfida di lunedì.

    Andrà compreso ora quali altre sfide di campionato salterà Adams: solo in un secondo momento si capiranno con maggiore precisione le sue condizioni fisiche.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    La speranza del Torino è quella di ritrovare Adams prima della sosta che spezzerà in due il campionato: dunque per la trasferta di Bologna contro i rossoblù, in programma domenica 20 settembre.

    Il giocatore scozzese, però, è da considerarsi già in forte dubbio anche per quella partita: se non dovesse recuperare, il suo rientro sarebbe posticipato per la metà di ottobre, ovvero per la ripresa della Serie A dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

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