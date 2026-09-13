Infortunio per Ché Adams alla vigilia di Torino-Roma: cos'ha, quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

L'entusiasmo per la vittoria in casa della Fiorentina si è un po' smorzato alla vigilia della partita successiva del calendario del Torino: quella contro la Roma.
Il motivo? Ché Adams, autore di un goal al Franchi dopo essere già andato a segno alla prima giornata contro il Milan, non ci sarà a causa di un infortunio. Ad annunciarlo è stato il suo allenatore, Ignazio Abate, nella conferenza stampa di vigilia della partita.
Ecco dunque cosa si è fatto Adams e la situazione fisica dell'attaccante scozzese.
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