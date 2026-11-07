Infortunio per Cambiaso, salta Fiorentina-Juventus: cos'ha, i tempi di recupero e quando torna

La certezza, come detto, è che Cambiaso non sarà nemmeno in panchina per Fiorentina-Juventus di domenica sera. Non salterà invece partite della Nazionale, visto che il ct Mancini ancora una volta non lo ha convocato per le due di novembre contro Francia e Belgio.

I suoi tempi di recupero, e di conseguenza il suo rientro in campo, dipenderanno invece da quel che gli esami stessi riveleranno sull'infortunio rimediato giovedì sera: solo in seguito si potrà avere un quadro più chiaro di quel che è accaduto.

Dopo la sosta, al rientro del campionato, la Juventus ospiterà il Venezia all'Allianz Stadium domenica 22 novembre: Cambiaso spera di tornare a disposizione di Spalletti proprio in quella partita.