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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Infortunio per Cambiaso, salta Fiorentina-Juventus: cos'ha, i tempi di recupero e quando torna

Serie A
Juventus
Fiorentina vs Juventus
A. Cambiaso

Il jolly bianconero è tornato in Italia con qualche problema dalla trasferta di Europa League contro l'AZ: quando potrà tornare a disposizione di Spalletti.

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Mentre attende di capire chi potrà recuperare e chi no per il posticipo contro la Fiorentina, Luciano Spalletti è costretto a far buon viso a cattivo gioco per un'altra defezione: quella di Andrea Cambiaso.

Il jolly della Juventus è tornato in non perfette condizioni dalla trasferta di Europa League contro l'AZ. Che sì, ai bianconeri ha portato in dote tre punti e una nuova sensazione di serenità, ma anche l'ennesimo inquilino di un'infermeria già piuttosto piena.

Cos'ha dunque Cambiaso? Perché l'ex giocatore di Genoa e Bologna salterà la gara in domenica sera al Franchi e quando potrà tornare in campo.

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  • L'INFORTUNIO DI CAMBIASO

    Cambiaso, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato in Italia dall'Olanda con un affaticamento. Il problema per l'esterno è dunque di tipo muscolare.

    Per questo motivo la sua presenza contro la Fiorentina è già stata scartata dal club: Cambiaso non sarà a disposizione di Spalletti e non partirà alla volta della Toscana per sfidare la squadra di Vanoli.

    Cambiaso contro l'AZ è stato schierato titolare da Spalletti, lasciando il posto dopo un'ora a Cabal.

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Cambiaso dovrà ora sottoporsi agli esami di rito per comprendere l'esatta entità dell'infortunio rimediato contro l'AZ e, di conseguenza, i suoi tempi di recupero.

    Gli accertamenti in questione verranno effettuati al J Medical nei prossimi giorni, presumibilmente all'inizio della prossima settimana, dopo la partita contro la Fiorentina.

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  • QUANDO TORNA CAMBIASO

    La certezza, come detto, è che Cambiaso non sarà nemmeno in panchina per Fiorentina-Juventus di domenica sera. Non salterà invece partite della Nazionale, visto che il ct Mancini ancora una volta non lo ha convocato per le due di novembre contro Francia e Belgio.

    I suoi tempi di recupero, e di conseguenza il suo rientro in campo, dipenderanno invece da quel che gli esami stessi riveleranno sull'infortunio rimediato giovedì sera: solo in seguito si potrà avere un quadro più chiaro di quel che è accaduto.

    Dopo la sosta, al rientro del campionato, la Juventus ospiterà il Venezia all'Allianz Stadium domenica 22 novembre: Cambiaso spera di tornare a disposizione di Spalletti proprio in quella partita.

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