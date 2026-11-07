Infortunio per Cambiaso, salta Fiorentina-Juventus: cos'ha, i tempi di recupero e quando torna

Mentre attende di capire chi potrà recuperare e chi no per il posticipo contro la Fiorentina, Luciano Spalletti è costretto a far buon viso a cattivo gioco per un'altra defezione: quella di Andrea Cambiaso.
Il jolly della Juventus è tornato in non perfette condizioni dalla trasferta di Europa League contro l'AZ. Che sì, ai bianconeri ha portato in dote tre punti e una nuova sensazione di serenità, ma anche l'ennesimo inquilino di un'infermeria già piuttosto piena.
Cos'ha dunque Cambiaso? Perché l'ex giocatore di Genoa e Bologna salterà la gara in domenica sera al Franchi e quando potrà tornare in campo.
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