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Alisson Santos NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Alisson Santos, il suo Napoli-Udinese dura appena 7 minuti: cosa si è fatto il brasiliano

Serie A
Napoli
Napoli vs Udinese
A. Santos

L'ex giocatore dello Sporting ha rimediato un problema muscolare nei primissimi minuti della partita, chiedendo il cambio: al suo posto dentro De Bruyne.

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Un altro infortunio nel Napoli, anche all'ultima giornata di campionato: questa volta è toccato ad Alisson Santos fermarsi, chiudendo anzitempo partita e stagione.

L'ex giocatore dello Sporting ha rimediato un guaio muscolare al flessore della gamba sinistra durante uno scatto, portandosi immediatamente la mano dietro la gamba stessa e chiedendo il cambio.

Al posto di Alisson Santos è entrato Kevin De Bruyne, lasciato inizialmente in panchina per scelta tecnica da Conte.

A breve il servizio completo