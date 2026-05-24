Infortunio per Alisson Santos, il suo Napoli-Udinese dura appena 7 minuti: cosa si è fatto il brasiliano

Un altro infortunio nel Napoli, anche all'ultima giornata di campionato: questa volta è toccato ad Alisson Santos fermarsi, chiudendo anzitempo partita e stagione.
L'ex giocatore dello Sporting ha rimediato un guaio muscolare al flessore della gamba sinistra durante uno scatto, portandosi immediatamente la mano dietro la gamba stessa e chiedendo il cambio.
Al posto di Alisson Santos è entrato Kevin De Bruyne, lasciato inizialmente in panchina per scelta tecnica da Conte.
A breve il servizio completo