Infortunio Pellegrini, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta il giocatore della Roma

Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini, che si è fermato nuovamente per infortunio.

Il centrocampista giallorosso, schierato titolare da Gasperini in Roma-Slovan Bratislava, ha lasciato il campo per un problema fisico.

Ma come sta Lorenzo Pellegrini? Quali sono le sue condizioni e quando torna in campo dopo il nuovo infortunio?