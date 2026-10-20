Infortunio Pellegrini, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta il giocatore della Roma

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Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini, che si è fermato nuovamente per infortunio.
Il centrocampista giallorosso, schierato titolare da Gasperini in Roma-Slovan Bratislava, ha lasciato il campo per un problema fisico.
Ma come sta Lorenzo Pellegrini? Quali sono le sue condizioni e quando torna in campo dopo il nuovo infortunio?