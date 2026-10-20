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AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Pellegrini, le ultime sulle sue condizioni: quando torna e quante partite salta il giocatore della Roma

Champions League
Roma
Roma vs Slovan Bratislava
Slovan Bratislava

Il centrocampista giallorosso si è fermato di nuovo per un problema fisico durante Roma-Slovan Bratislava: le ultime sulle sue condizioni e quando torna Lorenzo Pellegrini.

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Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini, che si è fermato nuovamente per infortunio.

Il centrocampista giallorosso, schierato titolare da Gasperini in Roma-Slovan Bratislava, ha lasciato il campo per un problema fisico.

Ma come sta Lorenzo Pellegrini? Quali sono le sue condizioni e quando torna in campo dopo il nuovo infortunio?

  • L'INFORTUNIO DI PELLEGRINI

    Dopo una bella azione personale nell'area dello Slovan, Lorenzo Pellegrini è rimasto qualche minuto a terra. Il giocatore della Roma è stato soccorso dai sanitari ma non è riuscito a proseguire la partita di Champions League.

    Per lui necessario il cambio all'inizio della ripresa quando al suo posto è subentrato Matias Soulè. Secondo le prime informazioni per Pellegrini si tratta di un problema muscolare alla coscia destra.

  • QUANDO TORNA PELLEGRINI

    Al momento non è possibile stabilire l'entità del problema accusato da Lorenzo Pellegrini e di conseguenza i tempi di recupero.

    Di certo la sua presenza nel big-match contro il Napoli è in forte dubbio.

    Un problema non da poco per Gasperini che dovrà sicuramente fare a meno di Paulo Dybala, anche lui infortunato.

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  • ERA APPENA RIENTRATO

    Lorenzo Pellegrini era rientrato solo a metà settembre dopo il grave infortunio muscolare che lo aveva costretto a chiudere con largo anticipo la scorsa stagione.

    Per lui quella contro lo Slovan Bratislava era solo la seconda da titolare dopo i quarantacinque minuti giocati a Como.

    In totale appena 150 i minuti giocati fin qui da Lorenzo Pellegrini tra campionato e Champions League prima del nuovo stop per infortunio.

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