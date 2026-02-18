Goal.com
Lelio Donato

Infortunio Pavlovic, le condizioni del difensore rossonero: quando torna e quante partite salta

Il difensore del Milan è uscito nell'intervallo contro il Como per un problema fisico: le condizioni di Pavlovic e quando torna in campo.

Problema fisico per Strahinja Pavlović durante Milan-Como.

Il difensore rossonero è stato costretto a restare negli spogliatoi durante l'intervallo del recupero di campionato.

Ma quali sono le condizioni di Pavlovic e quando torna in campo?

  • L'INFORTUNIO DI PAVLOVIC

    Il difensore serbo è stato colpito duro nel finale del primo tempo da Van der Brempt.

    L'arbitro ha fischiato il fallo senza ammonire il giocatore del Como mentre Pavlovic, pur dolorante, è rimasto in campo fino all'intervallo.

  • QUANDO TORNA PAVLOVIC

    All'inizio del secondo tempo di Milan-Como il difensore è stato sostituito con Gabbia.

    Le sue condizioni andranno dunque valutate nei prossimi giorni per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.

  • QUANTE PARTITE SALTA PAVLOVIC

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza quando rientrerà Pavlovic.

    La sua presenza per la prossima gara di campionato contro il Parma è da considerarsi in dubbio.

