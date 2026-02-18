Infortunio Pavlovic, le condizioni del difensore rossonero: quando torna e quante partite salta

Problema fisico per Strahinja Pavlović durante Milan-Como.
Il difensore rossonero è stato costretto a restare negli spogliatoi durante l'intervallo del recupero di campionato.
Ma quali sono le condizioni di Pavlovic e quando torna in campo?
Problema fisico per Strahinja Pavlović durante Milan-Como.
Il difensore rossonero è stato costretto a restare negli spogliatoi durante l'intervallo del recupero di campionato.
Ma quali sono le condizioni di Pavlovic e quando torna in campo?
Il difensore serbo è stato colpito duro nel finale del primo tempo da Van der Brempt.
L'arbitro ha fischiato il fallo senza ammonire il giocatore del Como mentre Pavlovic, pur dolorante, è rimasto in campo fino all'intervallo.
All'inizio del secondo tempo di Milan-Como il difensore è stato sostituito con Gabbia.
Le sue condizioni andranno dunque valutate nei prossimi giorni per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.
Al momento non è possibile stabilire con esattezza quando rientrerà Pavlovic.
La sua presenza per la prossima gara di campionato contro il Parma è da considerarsi in dubbio.