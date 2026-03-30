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papu gomez monzaGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Papu Gomez con il Padova: l'argentino si opera, stagione già finita per lui

Serie B
Calcio Padova

Il fantasista argentino ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo costringerà all'operazione: la sua stagione con il Padova è già finita.

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La stagione di Papu Gomez si chiude in anticipo. 

Il fantasista del Padova è alle prese con un problema alla caviglia che non gli ha lasciato alternative: la scelta è ricaduta dunque sull'operazione per risolvere definitivamente l’infortunio. 

Una decisione maturata dopo settimane difficili, con i tentativi di recupero e il rientro in campo che non ha dato le risposte sperate.

  • L'INFORTUNIO E LA SCELTA: SI VA VERSO L’OPERAZIONE

    Dopo mesi di dolore e terapie, il Papu ha deciso di fermarsi. 

    L’idea iniziale era quella di stringere i denti e provare a dare una mano alla squadra fino al termine del campionato, ma le condizioni della caviglia non lo permettono. 

    L’operazione appariva dunque come l'unica strada percorribile e porterà a uno stop di almeno due mesi, chiudendo di fatto la sua stagione con largo anticipo.

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  • TUTTO NASCE A GENNAIO: IL COLPO SUBITO CONTRO IL MANTOVA

    L'infortunio risale al 17 gennaio, nella sfida contro il Mantova. 

    Dopo un duro colpo alla caviglia, Papu aveva comunque terminato la partita, ma nei giorni successivi sono emerse le difficoltà: dolore persistente e problemi ai legamenti. 

    Nonostante il tentativo di rientrare in campo e le cure dello staff, la situazione non è mai migliorata del tutto, costringendolo a continui stop.

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  • QUALE SARÀ IL FUTURO DEL PAPU?

    Il breve spezzone giocato contro il Palermo prima della sosta ha confermato le difficoltà dell'argentino: ritmo basso e poca sicurezza nei movimenti. 

    Segnali chiari che hanno portato alla decisione definitiva. 

    Ora l’obiettivo è recuperare completamente e farsi trovare pronto per la prossima stagione, in quanto il suo contratto con il Padova scadrà a giugno 2027.

  • LA STAGIONE DI PAPU GOMEZ CON IL PADOVA

    Arrivato in estate ma inizialmente fermo per squalifica, rimediata ai tempi del Siviglia, Alejandro Gómez ha fatto il suo esordio con il Padova il 22 novembre, subentrando nella ripresa contro il Venezia.

    Nella gara successiva è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Pescara, prima di infilare una serie di sei presenze consecutive - cinque da titolare - interrotta poi dall’infortunio alla caviglia.

    Il primo stop è arrivato contro il Südtirol, seguito dal tentativo di rientro contro il Monza, dove è rimasto in campo per un’ora. Il dolore, però, non è mai scomparso: Gomez è stato costretto a fermarsi per circa un mese e mezzo, tornando soltanto per uno spezzone contro il Palermo, poco prima della sosta, senza però ritrovare una condizione fisica adeguata.

    A causa di questo infortunio, l’argentino chiude così in anticipo la sua stagione: nessun goal, nessun assist e appena due vittorie nelle nove presenze con la maglia del Padova in campionato.

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