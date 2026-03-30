Infortunio per Papu Gomez con il Padova: l'argentino si opera, stagione già finita per lui

Arrivato in estate ma inizialmente fermo per squalifica, rimediata ai tempi del Siviglia, Alejandro Gómez ha fatto il suo esordio con il Padova il 22 novembre, subentrando nella ripresa contro il Venezia.

Nella gara successiva è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Pescara, prima di infilare una serie di sei presenze consecutive - cinque da titolare - interrotta poi dall’infortunio alla caviglia.

Il primo stop è arrivato contro il Südtirol, seguito dal tentativo di rientro contro il Monza, dove è rimasto in campo per un’ora. Il dolore, però, non è mai scomparso: Gomez è stato costretto a fermarsi per circa un mese e mezzo, tornando soltanto per uno spezzone contro il Palermo, poco prima della sosta, senza però ritrovare una condizione fisica adeguata.

A causa di questo infortunio, l’argentino chiude così in anticipo la sua stagione: nessun goal, nessun assist e appena due vittorie nelle nove presenze con la maglia del Padova in campionato.