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US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Orsolini, le condizioni dell'esterno del Bologna: quando torna e quante partite salta

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Riccardo Orsolini è tornato al goal con una super rovesciata in Lecce-Bologna, ma è stato poi costretto ad uscire dal campo per infortunio: le ultime sulle sue condizioni e quando torna.

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Il Bologna vince la prima partita del suo campionato ma perde di nuovo Riccardo Orsolini.

L'esterno, peraltro grande protagonista a Lecce, è stato costretto a lasciare il campo nel finale del 'Via del Mare' a causa di un problema fisico.

Di seguito le ultime sulle condizioni di Orsolini, quali partite salta e quando torna in campo col Bologna

  • L'INFORTUNIO DI ORSOLINI

    Negli ultimi minuti di Lecce-Bologna si è fermato per infortunio Riccardo Orsolini.

    L'esterno ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra, che lo ha costretto a uscire dal campo lasciando la sua squadra in dieci visto che Palladino aveva già esaurito i cambi.

  • QUANDO TORNA ORSOLINI

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero per Riccardo Orsolini.

    Nelle prossime ore l'esterno verrà sottoposto ai necessari esami strumentali per capire l'entità del danno e quando tempo dovrà restare fuori.

    La speranza di Palladino, ovviamente, è che Orsolini si sia fermato in tempo.

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  • RITORNO AL GOAL AMARO

    Prima dell'infortunio, peraltro, Riccardo Orsolini era stato grande protagonista a Lecce.

    Suo infatti il goal meraviglioso che aveva portato in vantaggio il Bologna al 'Via del Mare'. L'esterno si era coordinato su un cross di Cambiaghi dalla sinistra segnando la rete dello 0-1 con una splendida rovesciata.

    Un gesto tecnico che ha confermato quanto avere a disposizione il migliore Orsolini sarà fondamentale per Raffaele Palladino. Cosa che finora non è di fatto mai stata possibile.

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  • SECONDO INFORTUNIO STAGIONALE

    Riccardo Orsolini infatti era appena tornato a disposizione dopo un altro infortunio.

    L'esterno ha già saltato due partite di campionato a causa di un problema muscolare ed era rientrato prima della sosta giocando solo 14' contro il Torino.

    Proprio per questo motivo Orsolini non è stato convocato da Roberto Mancini per le gare di Nations League di fine settembre e inizio ottobre.

    Ora ecco un altro stop che rischia di tenerlo nuovamente fermo ai box per qualche settimana.

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