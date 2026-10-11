Infortunio Orsolini, le condizioni dell'esterno del Bologna: quando torna e quante partite salta Serie A Bologna Lecce vs Bologna Lecce

Riccardo Orsolini è tornato al goal con una super rovesciata in Lecce-Bologna, ma è stato poi costretto ad uscire dal campo per infortunio: le ultime sulle sue condizioni e quando torna.

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