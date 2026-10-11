Infortunio Orsolini, le condizioni dell'esterno del Bologna: quando torna e quante partite salta

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Il Bologna vince la prima partita del suo campionato ma perde di nuovo Riccardo Orsolini.
L'esterno, peraltro grande protagonista a Lecce, è stato costretto a lasciare il campo nel finale del 'Via del Mare' a causa di un problema fisico.
Di seguito le ultime sulle condizioni di Orsolini, quali partite salta e quando torna in campo col Bologna