Il Napoli perde anche Olivera: infortunio in allenamento con l'Uruguay, cosa si è fatto e i tempi di recupero

Olivera si aggiunge alla lunga lista di infortunati della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Dalle ultime, comunque, è emerso che Marianucci, Giovane e Spinazzola sarebbero prossimi al rientro.
Di seguito uno schema riassuntivo.
- Alisson Santos - Lesione al bicipite femorale - Rientro novembre
- Anguissa - Lesione miofasciale dell'adduttore - Rientro metà ottobre
- Buongiorno - Infortunio al menisco - Rientro gennaio 2027
- Favasuli - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra - Rientro dicembre
- Giovane - Operato di ernia - Rientro fine ottobre
- Marianucci - Lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro - Rientro metà ottobre
- McTominay - Aritmia benigna - Rientro metà ottobre
- Meret - Lesione all'adduttore lungo - Rientro metà ottobre
- Olivera - Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno - Rientro fine ottobre
- Spinazzola - Contrattura al bicipite femorale - Rientro inizio ottobre