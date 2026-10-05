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Olivera NapoliGetty
Antonio Torrisi

Il Napoli perde anche Olivera: infortunio in allenamento con l'Uruguay, cosa si è fatto e i tempi di recupero

Serie A
Napoli

Il club azzurro deve fare i conti con un altro guaio muscolare: l'uruguaiano si aggiunge alla lunga lista di indisponibili.

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Non è proprio un momento semplice per il Napoli di Massimiliano Allegri, che con il campionato fermo si trova comunque ad affrontare diverse difficoltà legate agli infortuni dei proprio giocatori.

Si ferma anche Mathías Olivera: il laterale ha accusato un problema muscolare nel corso dell'allenamento con l'Uruguay.

Ma cosa si è fatto? E quali sono i suoi tempi di recupero?

  • L'INFORTUNIO DI OLIVERA: IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Tramite il suo sito ufficiale, il Napoli ha diffuso un comunicato legato alle condizioni di Olivera.

    "Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro".

  • L'INFORTUNIO DI OLIVERA: TEMPI DI RECUPERO E QUANDO TORNA A DISPOSIZIONE

    Il Napoli, poi, continua: "Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo".

    Ma quali sono i tempi di recupero per una lesione distrattiva del muscolo otturatore? Ovviamente dipende dall'entità del guaio muscolare, ma si va dai 10-15 giorni per i casi lievi alle 4-8 settimane per quelli più gravi.

    Stando a quanto emerso dai primi controlli, comunque, dovrebbe trattarsi di un infortunio lieve, quindi Allegri potrebbe riaverlo a disposizione già nella parte finale del mese di ottobre.

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  • GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI

    Olivera si aggiunge alla lunga lista di infortunati della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Dalle ultime, comunque, è emerso che Marianucci, Giovane e Spinazzola sarebbero prossimi al rientro.

    Di seguito uno schema riassuntivo.

    - Alisson Santos - Lesione al bicipite femorale - Rientro novembre

    - Anguissa - Lesione miofasciale dell'adduttore - Rientro metà ottobre

    - Buongiorno - Infortunio al menisco - Rientro gennaio 2027 

    - Favasuli - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra - Rientro dicembre

    - Giovane - Operato di ernia - Rientro fine ottobre

    - Marianucci - Lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro - Rientro metà ottobre

    - McTominay - Aritmia benigna - Rientro metà ottobre

    - Meret - Lesione all'adduttore lungo - Rientro metà ottobre

    - Olivera - Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno - Rientro fine ottobre

    - Spinazzola - Contrattura al bicipite femorale - Rientro inizio ottobre

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