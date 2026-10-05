Il Napoli perde anche Olivera: infortunio in allenamento con l'Uruguay, cosa si è fatto e i tempi di recupero

Non è proprio un momento semplice per il Napoli di Massimiliano Allegri, che con il campionato fermo si trova comunque ad affrontare diverse difficoltà legate agli infortuni dei proprio giocatori.

Si ferma anche Mathías Olivera: il laterale ha accusato un problema muscolare nel corso dell'allenamento con l'Uruguay.

Ma cosa si è fatto? E quali sono i suoi tempi di recupero?