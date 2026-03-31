Infortunio per Okoye con la Nigeria: come sta, le sue condizioni e la situazione verso Udinese-Como

Nel bel mezzo della sosta per gli impegni delle Nazionali, e a pochi giorni dal ritorno del campionato, all'Udinese scatta il campanello d'allarme: si è fatto male Maduka Okoye.

Il portiere della formazione bianconera ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la Nigeria, la propria Nazionale, che proprio per questa tornata di convocazioni lo ha richiamato dopo un'assenza di un anno e mezzo.

Cosa si è fatto Okoye? Le sue condizioni e la situazione in vista di Udinese-Como, la prossima gara di campionato della formazione di Runjaic.