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Okoye UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Okoye con la Nigeria: come sta, le sue condizioni e la situazione verso Udinese-Como

Fantacalcio
Udinese
Udinese vs Como
Serie A
M. Okoye

Maduka Okoye ha rimediato un infortunio muscolare durante il ritiro con la propria Nazionale: Udinese in ansia per le condizioni del portiere in vista della prossima partita di campionato.

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Nel bel mezzo della sosta per gli impegni delle Nazionali, e a pochi giorni dal ritorno del campionato, all'Udinese scatta il campanello d'allarme: si è fatto male Maduka Okoye.

Il portiere della formazione bianconera ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la Nigeria, la propria Nazionale, che proprio per questa tornata di convocazioni lo ha richiamato dopo un'assenza di un anno e mezzo.

Cosa si è fatto Okoye? Le sue condizioni e la situazione in vista di Udinese-Como, la prossima gara di campionato della formazione di Runjaic.

  • L'INFORTUNIO DI OKOYE

    A svelare l'infortunio di Okoye è stato il Messaggero Veneto. Secondo il quotidiano, l'ex portiere del Watford ha rimediato in allenamento una forte contusione a una coscia che lo ha costretto a finire ai box.

    Okoye non sarà quindi a disposizione della Nigeria per l'amichevole contro la Giordania, in programma questa sera alle 19.30. Il portiere aveva giocato 90 minuti nel primo test, vinto per 2-1 sull'Iran nei giorni scorsi.

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  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Okoye tornerà a Udine giovedì e lì si sottoporrà agli esami del caso. Solo in un secondo momento, dunque, si potrà stabilire con maggiore certezza il grado di serietà dell'infortunio rimediato in Nazionale dall'infortunio contro l'Udinese.

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  • OKOYE GIOCA UDINESE-COMO?

    Al momento, Okoye è giocoforza in dubbio per la sfida di campionato contro il Como: la gara è in programma al Bluenergy Stadium di Udine il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, con calcio d'inizio a mezzogiorno e mezzo.

    In caso di forfait di Okoye, a prenderne il posto tra i pali bianconeri sarà il suo secondo, ovvero Razvan Sava: il portiere che ha sostituito il titolare durante la squalifica dei primi mesi stagionali.

  • QUANTE PARTITE SALTA OKOYE

    IN DUBBIO PER...

    -Udinese-Como (Serie A), 6 aprile

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