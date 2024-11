Lazio vs Bologna

Il terzino classe 2000, che ha esordito con il Portogallo, ha accusato un problema al ginocchio con la sua nazionale: a rischio per Lazio-Bologna.

La Lazio e i suoi tifosi trattengono il respiro per le condizioni di Nuno Tavares, terzino biancoceleste che nella giornata di ieri non ha preso parte al match di Nations League del Portogallo sul campo della Croazia a causa di un problema fisico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, emergono dettagli su una mialgia, che ha causato un fastidio al ginocchio accusato dal giocatore durante l’allenamento di rifinitura della selezione lusitana.

La presenza di Nuno Tavares in vista della sfida di domenica sera contro il Bologna all’Olimpico resta in forte dubbio, con l’ex Arsenal che sarà monitorato dallo staff tecnico del club biancoceleste per valutare l’evoluzione del problema fisico.