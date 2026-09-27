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Atalanta BC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Muric, il portiere del Sassuolo si fa male col Kosovo: le ultime sulle sue condizioni e quando torna

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Durante la gara di Nations League tra Austria e Kosovo si è fermato per infortunio Arijanet Muric: le ultime sulle condizioni del portiere del Sassuolo e chi giocherebbe al suo posto.

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Brutte notizie per il Sassuolo dalla Nations League.

Muric, portiere titolare della formazione neroverde, è stato costretto ad uscire per infortunio durante Austria-Kosovo.

Ma quali sono le condizioni di Muric? Rischia di saltare le prossime partite col Sassuolo?

  • L'INFORTUNIO DI MURIC

    Muric ha accusato un problema fisico in occasione della gara di Nations League contro l'Austria.

    In particolare il portiere del Sassuolo si è fatto male in occasione del terzo goal subito mentre difendeva i pali del Kosovo e ha chiesto il cambio.

    Al suo posto al 65' è così subentrato Saipi.

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