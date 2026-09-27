Infortunio Muric, il portiere del Sassuolo si fa male col Kosovo: le ultime sulle sue condizioni e quando torna Serie A Sassuolo Sassuolo vs Milan Milan

Durante la gara di Nations League tra Austria e Kosovo si è fermato per infortunio Arijanet Muric: le ultime sulle condizioni del portiere del Sassuolo e chi giocherebbe al suo posto.

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