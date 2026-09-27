Infortunio Muric, il portiere del Sassuolo si fa male col Kosovo: le ultime sulle sue condizioni e quando torna

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Brutte notizie per il Sassuolo dalla Nations League.
Muric, portiere titolare della formazione neroverde, è stato costretto ad uscire per infortunio durante Austria-Kosovo.
Ma quali sono le condizioni di Muric? Rischia di saltare le prossime partite col Sassuolo?