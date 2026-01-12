Altro infortunio per Meret: trauma distorsivo a una spalla per il portiere del Napoli. I tempi di recupero

Meret si era fatto male una prima volta alla fine di ottobre, alla vigilia della gara d'andata tra Napoli e Inter poi finita 3-1 per i partenopei. Anche in quel caso il portiere si era infortunato durante un allenamento agli ordini di Conte, ma a un piede.

"Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio - recitava in quel caso il report del Napoli - Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

Meret è tornato a disposizione per Lazio-Napoli di inizio gennaio, ma è rimasto in panchina sia all'Olimpico che contro Verona e Inter: tre partite in cui Milinkovic-Savic si è tenuto la maglia del titolare.