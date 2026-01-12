Pubblicità
Altro infortunio per Meret: trauma distorsivo a una spalla per il portiere del Napoli. I tempi di recupero

Appena tornato da un serio infortunio a un piede, Alex Meret deve fermarsi di nuovo: il vice di Milinkovic-Savic ha rimediato un nuovo infortunio in allenamento, questa volta a una spalla.

Alex Meret non trova pace: altro infortunio per il portiere del Napoli, costretto nuovamente a fermarsi dopo aver saltato diverse partite tra campionato e Champions League negli scorsi mesi.

Meret si è fatto male di nuovo, sempre in allenamento, ma questa volta a una spalla. E dunque sarà costretto a finire ai box per la seconda volta, privando Conte di un'alternativa tra i pali al titolare Milinkovic-Savic.

Cosa si è fatto nello specifico Meret? E quali saranno i suoi tempi di recupero? Tutto quel che c'è da sapere sul nuovo infortunio dell'ex portiere della SPAL.

  • L'INFORTUNIO DI MERET

    Questo è il report del Napoli dopo l'allenamento odierno, contenente anche il comunicato sulle condizioni di Meret:

    "Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.

    Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra".

  • QUANDO TORNA MERET

    I tempi di recupero di Meret verranno valutati e comunicati solo in un secondo momento. La certezza, in ogni caso, è che il portiere del Napoli si prepara a saltare il recupero di campionato contro il Parma, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18.30, così come è a fortissimo rischio anche la sua presenza contro il Sassuolo sabato 17.

    La speranza del Napoli è che si tratti "solo" di un trauma distorsivo, e che dunque l'infortunio non sia più serio. La partite successiva del Napoli, dopo Parma e Sassuolo, sarà domenica 25 gennaio in casa della Juventus.

  • QUANTE PARTITE SALTA MERET

    • Napoli-Parma (Serie A), 14 gennaio
    • Napoli-Sassuolo (Serie A), 17 gennaio

    IN DUBBIO PER...

    • Juventus-Napoli (Serie A), 25 gennaio

  • MERET SENZA PACE

    Meret si era fatto male una prima volta alla fine di ottobre, alla vigilia della gara d'andata tra Napoli e Inter poi finita 3-1 per i partenopei. Anche in quel caso il portiere si era infortunato durante un allenamento agli ordini di Conte, ma a un piede.

    "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio - recitava in quel caso il report del Napoli - Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

    Meret è tornato a disposizione per Lazio-Napoli di inizio gennaio, ma è rimasto in panchina sia all'Olimpico che contro Verona e Inter: tre partite in cui Milinkovic-Savic si è tenuto la maglia del titolare.

