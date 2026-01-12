Altro infortunio per Meret: trauma distorsivo a una spalla per il portiere del Napoli. I tempi di recupero

Alex Meret non trova pace: altro infortunio per il portiere del Napoli, costretto nuovamente a fermarsi dopo aver saltato diverse partite tra campionato e Champions League negli scorsi mesi.
Meret si è fatto male di nuovo, sempre in allenamento, ma questa volta a una spalla. E dunque sarà costretto a finire ai box per la seconda volta, privando Conte di un'alternativa tra i pali al titolare Milinkovic-Savic.
Cosa si è fatto nello specifico Meret? E quali saranno i suoi tempi di recupero? Tutto quel che c'è da sapere sul nuovo infortunio dell'ex portiere della SPAL.