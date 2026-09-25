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Lelio Donato

Infortunio Mbappè in Turchia-Francia: le condizioni del giocatore del Real Madrid, salta la sfida contro l'Italia?

UEFA Nations League A
Francia
Turchia vs Francia
Turchia

Il campione del Real Madrid ha segnato il goal del vantaggio in Turchia-Francia ma poco dopo è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio. Le ultime sulle condizioni di Kylian Mbappé.

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Francia in ansia per le condizioni di Kylian Mbappè.

Il campione del Real Madrid si è fatto male durante il secondo tempo della gara contro la Turchia dopo aver sbloccato il risultato.

Mbappé è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio: ma quali sono le sue condizioni? Recupera per Francia-Italia?

  • L'INFORTUNIO DI MBAPPE

    Secondo le prime informazioni Kylian Mbappé si è infortunato nell'azione del goal che ha sbloccato Turchia-Francia.

    L'attaccante del Real Madrid è rimasto a terra qualche minuto lamentando un dolore al ginocchio e chiedendo l'intervento dei sanitari. Dunque è stato necessario il cambio.

    Mbappè ha comunque lasciato il campo sulle sue gambe seppure vistosamente dolorante.

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  • MBAPPE SALTA FRANCIA-ITALIA?

    Le condizioni di Kylian Mbappé andranno valutate nei prossimi giorni.

    Al momento la presenza del campione francese nelle prossime gare di Nations League è da considerarsi in forte dubbio.

    La nazionale allenata da Zinedine Zidane affronterà due volte il Belgio, in mezzo anche la sfida casalinga contro l'Italia in programma venerdì 2 ottobre.

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  • QUANDO TORNA MBAPPE

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza l'entità del problema accusato da Mbappé e i tempi di recupero.

    Oltre alla Francia aspetta notizie anche il Real Madrid, che spera di poter riavere al più presto a disposizione il suo campione.

    Peraltro, dopo la sosta, tra le avversarie dei Blancos ci sarà la Roma che ospiterà il Real Madrid all'Olimpico il prossimo 14 ottobre in Champions League.

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