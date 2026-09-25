Infortunio Mbappè in Turchia-Francia: le condizioni del giocatore del Real Madrid, salta la sfida contro l'Italia?

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Francia in ansia per le condizioni di Kylian Mbappè.
Il campione del Real Madrid si è fatto male durante il secondo tempo della gara contro la Turchia dopo aver sbloccato il risultato.
Mbappé è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio: ma quali sono le sue condizioni? Recupera per Francia-Italia?