Infortunio Mbappè in Turchia-Francia: le condizioni del giocatore del Real Madrid, salta la sfida contro l'Italia?

Secondo le prime informazioni Kylian Mbappé si è infortunato nell'azione del goal che ha sbloccato Turchia-Francia.

L'attaccante del Real Madrid è rimasto a terra qualche minuto lamentando un dolore al ginocchio e chiedendo l'intervento dei sanitari. Dunque è stato necessario il cambio.

Mbappè ha comunque lasciato il campo sulle sue gambe seppure vistosamente dolorante.