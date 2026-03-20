Infortunio per Leao prima di Milan-Torino, non ci sarà: cosa si è fatto, gli esami e quando torna

Leao non si è allenato prima di Milan-Torino, partita del 30esimo turno di Serie A che sarà così costretto a saltare.
Per l'attaccante portoghese si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro, per cui è stato costretto a rimanere a riposo alla vigilia della sfida di San Siro, successiva al k.o contro la Lazio che sembra aver nuovamente escluso i rossoneri dalla lotta Scudetto.
Vista l'indisponibilità di Leao, Allegri si affiderà a Pulisic e Fullkrug per provare ad avere la meglio sul Torino, in attesa di capire meglio l'entità dell'infortunio del portoghese in vista delle prossime partite di campionato.