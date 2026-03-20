Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Francesco Schirru

Infortunio per Leao prima di Milan-Torino, non ci sarà: cosa si è fatto, gli esami e quando torna

Leao salta la partita del 30esimo turno contro il Torino, Allegri si affiderà a Pulisic e Fullkrug in avanti in virtù del k.o dell'attaccante lusitano.

Pubblicità

Leao non si è allenato prima di Milan-Torino, partita del 30esimo turno di Serie A che sarà così costretto a saltare.

Per l'attaccante portoghese si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro, per cui è stato costretto a rimanere a riposo alla vigilia della sfida di San Siro, successiva al k.o contro la Lazio che sembra aver nuovamente escluso i rossoneri dalla lotta Scudetto.

Vista l'indisponibilità di Leao, Allegri si affiderà a Pulisic e Fullkrug per provare ad avere la meglio sul Torino, in attesa di capire meglio l'entità dell'infortunio del portoghese in vista delle prossime partite di campionato.

  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Leao

    Ballottaggi: Bartesaghi 55%-Estupinan 45%, Leao 55%-Nkunku 45%, Pulisic 55%-Fullkrug 45%

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aboukhlal, Njie

    Ballottaggi: Pedersen 55%-Lazaro 45%, Gineitis 55%-Casadei 45%

    • Pubblicità

  • ESAMI PER LEAO

    Nella giornata di sabato 21 marzo, a poche ore dalla partita tra il suo Milan e il Torino, Leao si sottoporrà ad accertamenti per capire meglio l'infortunio: a quel punto i rossoneri, come di consueto, riporteranno quando sarà possibile rivedere l'ex Lille nei campi della Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI LEAO

    Leao deve fare i conti con un infortunio all’adduttore destro della coscia, per cui è stato già costretto a rimanere fuori.

    Lo scorso dicembre, infatti, Leao ha saltato le partite di campionato contro Sassuolo e Verona, entrambe vinte dal Milan, nonchè la partita di Supercoppa Italiana persa contro il Napoli.

    Fin qui Leao ha segnato nove reti in campionato a fronte di ventidue partite, con le prime stagionali saltate causa infortunio al polpaccio.

  • LEAO GIOCA CONTRO IL NAPOLI?

    Il 6 aprile, dopo la sosta delle Nazionali, il Milan affronterà il Napoli nello scontro diretto per il secondo posto. Ci sarà anche Leao? Non è ancora chiaro, con il team lombardo che annuncerà lo stop del portoghese una volta effettuati gli esami di routine.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR