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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Kvaratskhelia in PSG-Barcellona, apprensione per le condizioni del georgiano: come sta e quando torna

Champions League
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcellona
Barcellona

Il campione del PSG è crollato a terra dopo un contrasto, uscendo poi dal campo portato a braccia dai sanitari: le ultime sulle condizioni di Kvaratskhelia.

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C'è grande apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo PSG-Barcellona.

L'esterno georgiano è stato costretto al cambio durante il secondo tempo del big-match di Champions League.

Kvaratskhelia ha lasciato il campo portato a braccia dai sanitari e visibilmente dolorante. Ma come sta e quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI KVARATSKHELIA

    L'infortunio di Kvaratskhelia si è verificato all'inizio del secondo tempo di PSG-Barcellona.

    Il georgiano, dopo un contrasto, è crollato a terra forse a causa della torsione innaturale del ginocchio.

    Poi, visibilmente dolorante, è stato costretto a lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale.

  • QUANDO TORNA KVARATSKHELIA

    Le condizioni di Kvaratskhelia andranno ovviamente verificate nelle prossime ore.

    Al momento non è possibile conoscere l'entità del problema accusato durante PSG-Barcellona di Champions League e gli eventuali tempi di recupero.

    Il timore però è che possa trattarsi di un infortunio serio che tenga il georgiano lontano dai campi piuttosto a lungo.

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