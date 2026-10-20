Infortunio Kvaratskhelia in PSG-Barcellona, apprensione per le condizioni del georgiano: come sta e quando torna

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
C'è grande apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo PSG-Barcellona.
L'esterno georgiano è stato costretto al cambio durante il secondo tempo del big-match di Champions League.
Kvaratskhelia ha lasciato il campo portato a braccia dai sanitari e visibilmente dolorante. Ma come sta e quando torna?