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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Jesus Rodriguez, l'annuncio di Fabregas sui tempi di recupero che saranno lunghi: quando torna l'esterno del Como

Champions League
Como
Como vs Manchester United
Manchester United

Brutte notizie per il Como sono arrivate alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Fabregas ha annunciato l'infortunio di Jesus Rodriguez: le sue condizioni e i tempi di recupero.

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Un altro infortunio colpisce il reparto offensivo del Como.

Già alla prese con i problemi di Kean e Diao, entrambi ai box, Fabregas deve fare i conti con l'infortunio occorso a Jesus Rodriguez.

Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico del Como alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United.

Ma come sta Jesus Rodriguez e quando torna in campo?

  • L'INFORTUNIO DI JESUS RODRIGUEZ

    Cesc Fabregas ha annunciato l'infortunio di Jesus Rodriguez prima di Como-Manchester United, spiegando anche cosa è accaduto.

    "Oggi ha fatto un tiro in porta a fine allenamento e si è fatto male. Non sembra un infortunio lieve, ma un po' più grave" ha dichiarato l'allenatore.

  • QUANDO TORNA JESUS RODRIGUEZ

    L'infortunio occorso a Jesus Rodriguez potrebbe tenerlo lontano dai campi per parecchie settimane.

    "Sarà un lungo stop, stiamo parlando di due mesi" ha annunciato sempre Cesc Fabregas intervistato da 'Sky Sport'.

    Il tecnico dunque non ha escluso che Jesus Rodriguez possa essere tagliato dalla lista UEFA e sostituito con un altro giocatore.

    Lo spagnolo dovrebbe tornare a disposizione tra fine dicembre e inizio gennaio.

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  • EMERGENZA ATTACCO

    Il Como, come dicevamo, ha al momento gli uomini contati soprattutto in attacco.

    Contro il Manchester United infatti non ci sarà ancora Moise Kean, che non ha recuperato dal problema accusato in Nazionale ma potrebbe rientrare nella prossima gara di campionato.

    Tempi più lunghi invece per Assane Diao. In questo caso, come annunciato da Fabregas, l'esterno tornerà solo dopo la prossima sosta.

    Mentre in difesa si è fermato Chalobah che ne avrà ancora per un paio di settimane.

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  • CHI GIOCA

    In ogni caso le soluzioni a disposizione di Fabregas non mancano.

    Douvikas, in assenza di Kean, sarà il punto di riferimento centrale anche se l'italiano come detto dovrebbe rientrare in gruppo nel giro di pochi giorni.

    Sulla trequarti invece, insieme all'intoccabile Nico Paz, potrebbe trovare più spazio Mattia Liberali che ha debuttato da titolare a Firenze segnando anche il suo primo goal in Serie A.

    Fabregas inoltre ha da poco ritrovato Addai dopo una lunga assenza e può contare su Baturina, ormai una certezza. E in caso di necessità anche Caqueret può agire sulla linea dei trequartisti.

    Caqueret e Addai, entrambi attualmente fuori lista UEFA, sono in ballottaggio per essere inseriti proprio al posto dell'infortunato Jesus Rodriguez.

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