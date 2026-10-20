Infortunio Jesus Rodriguez, l'annuncio di Fabregas sui tempi di recupero che saranno lunghi: quando torna l'esterno del Como

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Un altro infortunio colpisce il reparto offensivo del Como.
Già alla prese con i problemi di Kean e Diao, entrambi ai box, Fabregas deve fare i conti con l'infortunio occorso a Jesus Rodriguez.
Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico del Como alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United.
Ma come sta Jesus Rodriguez e quando torna in campo?