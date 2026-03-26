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Hien Ucraina SveziaGetty Images
Francesco Schirru

Infortunio per Hien in Ucraina-Svezia, cosa si è fatto l'atalantino? Esami, condizioni e tempi di recupero

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
I. Hien
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Il giocatore dell'Atalanta è stato sostituito nel primo tempo della partita tra l'Ucraina e la sua Svezia: Palladino in ansia per le condizioni del difensore.

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La semifinale playoff dei Mondiali è durata circa mezz'ora per Isak Hien, difensore della Svezia e dell'Atalanta. Il capitano della squadra nordica, impegnato nella partita contro l'Ucraina, ha infatti dato forfait al 36', quando Starfelt è stato inserito al suo posto.

  • L'INFORTUNIO DI HIEN

    Hien ha subito un infortunio muscolare alla coscia, che dovrà essere valutato in vista delle prossime partite dell'Atalanta.

    Il giocatore della Svezia probabilmente non potrà prendere parte all'eventuale finale playoff contro Polonia e Albania, inserita nella stessa parte del mini-tabellone di spareggi.

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  • GLI ESAMI DI HIEN

    Hien valuterà le condizioni di Hien nella giornata di venerdì, così da capire se potrà prendere parte all'eventuale finale playoff e alle prossime gare dell'Atalanta.

    La Dea aspetta buone nuove per uno dei suoi difensori, titolarissimo di Palladino soprattutto ora che l'Atalanta è uscita dalla Champions League.

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