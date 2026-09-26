Infortunio per Gudmundsson in Islanda-Estonia, lascia il campo dopo 30 minuti: cosa si è fatto

Albert Gudmundsson ha giocato appena mezz'ora della gara tra la sua Islanda e l'Estonia, valida per la prima giornata della Lega C di Nations League.
Il motivo? Un infortunio. Un problema fisico che ha costretto l'attaccante della Lazio ad abbandonare il terreno di gioco prima ancora che terminasse la prima frazione.
Che cosa si è fatto Gudmundsson? Le condizioni dell'ex viola.
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