Infortunio per Gudmundsson in Islanda-Estonia, lascia il campo dopo 30 minuti: cosa si è fatto

Gudmundsson è partito dall'inizio nella gara disputata a Reykjavik. Ma, come detto, non è durato più di mezz'ora.

A seguito di un contrasto aereo, infatti, l'islandese ha avuto la peggio ed è ricaduto male a terra, portandosi una mano nei pressi della spalla sinistra e del costato.

Alla fine la sostituzione, dopo le cure mediche dello staff islandese, si è rivelata inevitabile: Gudmundsson ha dovuto abbandonare il campo e far spazio a Thorvaldsson.