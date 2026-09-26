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Gudmundsson IslandaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Gudmundsson in Islanda-Estonia, lascia il campo dopo 30 minuti: cosa si è fatto

Fantacalcio
Lazio
Serie A
A. Gudmundsson

L'esterno offensivo della Lazio è partito titolare nella gara di Nations League, ma dopo mezz'ora ha dovuto abbandonare il campo: le sue condizioni.

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Albert Gudmundsson ha giocato appena mezz'ora della gara tra la sua Islanda e l'Estonia, valida per la prima giornata della Lega C di Nations League.

Il motivo? Un infortunio. Un problema fisico che ha costretto l'attaccante della Lazio ad abbandonare il terreno di gioco prima ancora che terminasse la prima frazione.

Che cosa si è fatto Gudmundsson? Le condizioni dell'ex viola.


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  • L'EPISODIO

    Gudmundsson è partito dall'inizio nella gara disputata a Reykjavik. Ma, come detto, non è durato più di mezz'ora.

    A seguito di un contrasto aereo, infatti, l'islandese ha avuto la peggio ed è ricaduto male a terra, portandosi una mano nei pressi della spalla sinistra e del costato.

    Alla fine la sostituzione, dopo le cure mediche dello staff islandese, si è rivelata inevitabile: Gudmundsson ha dovuto abbandonare il campo e far spazio a Thorvaldsson.

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  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Al momento, naturalmente, non è ancora possibile stabilire la reale entità dell'infortunio rimediato da Gudmundsson nel primo tempo di Islanda-Estonia.

    Il fatto che l'ex viola sia stato costretto a uscire nel bel mezzo della partita, però, ha già fatto scattare l'allarme. Sia in casa islandese, sia in casa Lazio.

    Sono attesi dunque gli esami di rito per avere un quadro più chiaro della situazione: solo in seguito si potrà comprendere con maggiore precisione se Gudmundsson sarà costretto a saltare alcune partite o meno.

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