Altro infortunio per Gudmundsson durante Fiorentina-Napoli: si è fatto male in panchina

Albert Gudmundsson, ko durante il riscaldamento a bordo campo prima di entrare col Napoli, continua a non allenarsi ed è in dubbio per Monza.

Fiorentina-Napoli poteva e doveva essere la partita di Albert Gudmundsson, ma così evidentemente non è stato. L'attaccante della viola, infatti, è rimasto per novanta minuti in panchina anche contro la squadra di Antonio Conte. Alla base della scelta, però, non c'è nessuna scelta di natura tecnica da parte di Raffaele Palladino, bensì un nuovo problema fisico che ha rallentato l'islandese proprio poco prima di entrare in campo. L'articolo prosegue qui sotto Un nuovo intoppo, dunque, per l'ex Genoa sin qui decisamente sfortunato e tormentato da alcuni problemi di natura fisica che stanno impattando in negativo sul suo percorso di inserimento in maglia viola.