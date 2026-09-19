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Lelio Donato

Infortunio Grabara, lunghissimo stop per il portiere della Juventus: cosa si è fatto e quando torna in campo

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Il portiere bianconero, fresco di debutto con la Juventus in Europa League, si è procurato un grave infortunio in allenamento: le ultime sulle condizioni e quando torna Grabara.

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La stagione di Kamil Grabara potrebbe essere già finita.

Il portiere polacco, pochi giorni dopo aver debuttato con la maglia della Juventus, si è procurato un gravissimo infortunio in allenamento.

Grabara era stato acquistato in estate come vice di Vicario ma di fatto rischia di fermarsi subito e restare fuori per parecchi mesi.

Quali sono le condizioni del portiere bianconero, quando torna e chi prenderà il suo posto?

  • L'INFORTUNIO DI GRABARA

    Kamil Grabara si è procurato un serio infortunio al ginocchio durante l'allenamento di sabato 19 settembre.

    Di seguito il bollettino medico ufficiale della Juventus:

    "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di questo pomeriggio, Kamil Grabara è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici.

    Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico".

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  • QUANDO TORNA GRABARA

    Grabara verrà molto probabilmente operato nei prossimi giorni e starà fuori per molto tempo. Lo stop previsto va dai 6 agli 8 mesi.

    Il portiere potrebbe tornare a disposizione di Spalletti solo per il finale di stagione, ma non è escluso che il rientro slitti alla prossima.

    Un ulteriore problema per i bianconeri che devono già fare i conti con le lunghe assenze di Thuram, Locatelli e Yildiz.

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  • RADU PROMOSSO DALLA NEXT GEN?

    In seguito all'infortunio di Grabara alle spalle del titolare Vicario resta al momento il solo Carlo Pinsoglio.

    A questo punto dalla Next Gen potrebbe essere promosso come terzo portiere Riccardo Radu.

    Il romeno ha solo 19 anni ma aveva ben impressionato durante la tradizionale amichevole estiva in famiglia con alcuni interventi miracolosi.

    Un'altra ipotesi è quella che la Juventus decida di tornare subito sul mercato tesserando un portiere attualmente svincolato.

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