Infortunio Grabara, lunghissimo stop per il portiere della Juventus: cosa si è fatto e quando torna in campo

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La stagione di Kamil Grabara potrebbe essere già finita.
Il portiere polacco, pochi giorni dopo aver debuttato con la maglia della Juventus, si è procurato un gravissimo infortunio in allenamento.
Grabara era stato acquistato in estate come vice di Vicario ma di fatto rischia di fermarsi subito e restare fuori per parecchi mesi.
Quali sono le condizioni del portiere bianconero, quando torna e chi prenderà il suo posto?