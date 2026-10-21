Infortunio Gonçalo Ramos, le condizioni dell'attaccante rossonero: quando torna e quante partite salta

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Il Milan perde Gonçalo Ramos per infortunio.
Lo stop, improvviso, è arrivato durante l'allenamento di rifinitura svolto dalla squadra rossonera prima di partire per la trasferta di Bournemouth.
Ma cosa si è fatto l'attaccante rossonero? Quali sono le sue condizioni e quando torna in campo Gonçalo Ramos?