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Lelio Donato

Infortunio Gonçalo Ramos, le condizioni dell'attaccante rossonero: quando torna e quante partite salta

Europa League
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AFC Bournemouth vs Milan
AFC Bournemouth

Pessime notizie per il Milan che perde Gonçalo Ramos per infortunio, l'attaccante si è fermato durante l'allenamento di rifinitura prima della gara contro il Bournemouth: le sue condizioni e quando torna.

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Il Milan perde Gonçalo Ramos per infortunio.

Lo stop, improvviso, è arrivato durante l'allenamento di rifinitura svolto dalla squadra rossonera prima di partire per la trasferta di Bournemouth.

Ma cosa si è fatto l'attaccante rossonero? Quali sono le sue condizioni e quando torna in campo Gonçalo Ramos?

  • L'INFORTUNIO DI RAMOS

    Gonçalo Ramos ha partecipato regolarmente all'allenamento di mercoledì 21 ottobre a Milanello.

    Ma durante l'ultima seduta prima della partenza per l'Inghilterra ha accusato un problema al polpaccio.

    Ramos quindi non è partito con la squadra e non scenderà in campo giovedì sera contro il Bournemouth in Europa League.

  • LE CONDIZIONI DI RAMOS

    Le condizioni di Gonçalo Ramos andranno valutate meglio nelle prossime ore, quando l'attaccante del Milan si sottoporrà agli esami strumentali.

    La prima diagnosi al momento parla di sovraccarico muscolare al polpaccio. Ma se dovesse esserci lesione i tempi di recupero per Ramos si allungherebbero.

    Ai tifosi rossoneri dunque non resta che incrociare le dita e sperare che lo stop del bomber portoghese sia breve.

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  • QUANDO TORNA RAMOS

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza quando tornerà in campo Gonçalo Ramos.

    Il portoghese salterà sicuramente la trasferta di Bournemouth e probabilmente non ci sarà neppure nella prossima di campionato contro l'Udinese.

    A rischio al momento la sua presenza nel turno infrasettimanale col Bologna. La speranza di Amorim è che Ramos sia a disposizione per il derby contro l'Inter in programma il 31 ottobre.

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  • CHI GIOCA IN ATTACCO

    L'unico attaccante di ruolo presente nella rosa del Milan è Francesco Camarda.

    Dovrebbe essere lui quindi a partire titolare contro il Bournemouth in Europa League, come peraltro già accaduto una settimana prima a Salisburgo.

    In campionato invece Camarda ha fin qui giocato pochissimo collezionando appena otto minuti. Ecco perché non è escluso che in caso di necessità Amorim possa schierare Cisse come falso 9.

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