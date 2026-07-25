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Mario Gila HD
Lelio Donato

Infortunio Gila in Celtic-Milan: le ultime sulle condizioni e quando torna il nuovo difensore rossonero

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Un problema fisico ha costretto Gila a lasciare il campo solo venti minuti dopo il suo ingresso in Celtic-Milan: le ultime sulle condizioni del difensore rossonero.

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Debutto sfortunato per Mario Gila con la maglia del Milan.

Il nuovo difensore rossonero è stato subito costretto a fermarsi durante l'amichevole del 25 luglio contro il Celtic.

Gila era peraltro subentrato all'inizio dell'intervallo ma ha dovuto lasciare il campo dopo una ventina di minuti.

Quali sono le condizioni del difensore? E quando torna in campo Gila?

  • GILA INFORTUNATO IN CELTIC-MILAN

    Mario Gila intorno al 66' di Celtic-Milan si è avvicinato alla panchina lamentando un problema fisico.

    Amorim, ovviamente, non ha voluto correre nessun tipo di rischio in un momento molto delicato per la preparazione della nuova stagione.

    Immediato dunque il cambio di Gila che era subentrato all'inizio del secondo tempo.

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  • LE CONDIZIONI DI GILA

    Al momento non è chiara l'entità del problema accusato da Gila durante Celtic-Milan.

    Il difensore rossonero ha accusato un indurimento alla coscia ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

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  • QUANDO TORNA GILA

    Per capire la gravità dell'infortunio di Gila e gli eventuali tempi di recupero bisognerà aspettare.

    Il difensore è comunque uscito sulle sue gambe dunque dovrebbe trattarsi di un cambio precauzionale ma per saperne di più, come sempre in questi casa, sarà necessario aspettare gli esami.

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