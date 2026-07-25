Infortunio Gila in Celtic-Milan: le ultime sulle condizioni e quando torna il nuovo difensore rossonero

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Debutto sfortunato per Mario Gila con la maglia del Milan.
Il nuovo difensore rossonero è stato subito costretto a fermarsi durante l'amichevole del 25 luglio contro il Celtic.
Gila era peraltro subentrato all'inizio dell'intervallo ma ha dovuto lasciare il campo dopo una ventina di minuti.
Quali sono le condizioni del difensore? E quando torna in campo Gila?