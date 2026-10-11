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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Gabbia in Sassuolo-Milan, il difensore rossonero è uscito in barella tra le lacrime: le sue condizioni e quando torna

Serie A
Milan
Sassuolo vs Milan
Sassuolo

La partita del difensore rossonero contro il Sassuolo è durata solo pochi minuti, Gabbia è stato costretto ad uscire in barella: le ultime sulle sue condizioni.

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C'è grande preoccupazione al Milan per le condizioni di Matteo Gabbia.

Il difensore rossonero è stato costretto al cambio dopo pochi minuti durante la gara di domenica 11 ottobre contro il Sassuolo.

Gabbia è rimasto a terra molto dolorante ed è stato trasportato fuori in barella.

Di seguito le ultime sulle sue condizioni e quando torna Gabbia dopo l'infortunio.

  • L'INFORTUNIO DI GABBIA

    Matteo Gabbia si è fatto male durante i primi minuti di Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre.

    Nel tentativo di intervenire su un pallone, il difensore ha steso la gamba sinistra accusando un forte dolore al flessore della coscia sinistra.

  • QUANDO TORNA GABBIA

    Al momento non è ovviamente ancora possibile stabilire quanto sarà lungo lo stop per Gabbia.

    Le prime sensazioni però non sono positive, considerato come il difensore del Milan non sia riuscito a lasciare il campo di Reggio Emilia sulle proprie gambe, scoppiando in lacrime mentre i sanitari lo trasportavano sulla barella.

    Il rischio concreto è che il problema muscolare accusato da Gabbia contro il Sassuolo possa tenerlo fuori a lungo.

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  • UN ALTRO INFORTUNIO

    Matteo Gabbia ha fin qui giocato una manciata di minuti prima di Sassuolo-Milan.

    Il difensore era subentrato nel finale contro Torino e Venezia, poi si era fermato per un problema alla caviglia e nelle ultime due giornate di campionato era rimasto in panchina.

    Anche nel finale della scorsa stagione Gabbia, all'inizio sempre titolare con Allegri, tra fine febbraio e metà aprile era rimasto fuori per una fastidiosa ernia inguinale che lo aveva costretto ad operarsi.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI GABBIA

    Ma chi gioca al posto di Gabbia?

    A sostituirlo durante Sassuolo-Milan è stato Koni De Winter, che peraltro aveva sempre giocato titolare nelle prime cinque giornate di campionato anche perché Gabbia non era al meglio fisicamente.

    Amorim non ha molte altre soluzioni come centrali di difesa visto che a sua disposizione, oltre a Gila e Pavlovic, restano solo Tomori (fin qui mai utilizzato), Terracciano e il giovane Diawara.

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