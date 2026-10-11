Infortunio Gabbia in Sassuolo-Milan, il difensore rossonero è uscito in barella tra le lacrime: le sue condizioni e quando torna

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C'è grande preoccupazione al Milan per le condizioni di Matteo Gabbia.
Il difensore rossonero è stato costretto al cambio dopo pochi minuti durante la gara di domenica 11 ottobre contro il Sassuolo.
Gabbia è rimasto a terra molto dolorante ed è stato trasportato fuori in barella.
Di seguito le ultime sulle sue condizioni e quando torna Gabbia dopo l'infortunio.