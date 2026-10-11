Infortunio Gabbia in Sassuolo-Milan, il difensore rossonero è uscito in barella tra le lacrime: le sue condizioni e quando torna

Matteo Gabbia ha fin qui giocato una manciata di minuti prima di Sassuolo-Milan.

Il difensore era subentrato nel finale contro Torino e Venezia, poi si era fermato per un problema alla caviglia e nelle ultime due giornate di campionato era rimasto in panchina.

Anche nel finale della scorsa stagione Gabbia, all'inizio sempre titolare con Allegri, tra fine febbraio e metà aprile era rimasto fuori per una fastidiosa ernia inguinale che lo aveva costretto ad operarsi.