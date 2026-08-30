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Ekhator infortunioDAZN
Lelio Donato

Infortunio Ekhator in allenamento, le ultime sull'attaccante della Juventus: quando torna e quante partite salta

Serie A
Juventus

Nuovo infortunio per Jeff Ekhator, che era appena rientrato dal precedente problema accusato nella prima amichevole estiva della Juventus: le ultime sulle condizioni dell'attaccante bianconero.

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Inizio di stagione decisamente sfortunato per la Juventus che vede subito riempiersi l'infermeria.

In attesa del responso definitivo su Khephren Thuram e dell'operazione al piede che terrà fuori per almeno due mesi e mezzo Kenan Yildiz, si ferma di nuovo anche Jeff Ekhator.

Il giovane attaccante, acquistato questa estate dal Genoa, era appena rientrato da un infortunio ma domenica 30 agosto ha accusato un altro problema fisico in allenamento.

Quali sono le condizioni di Ekhator? Quando torna in campo e quante partite salta?

  • NUOVO INFORTUNIO PER EKHATOR

    Domenica 30 agosto, durante una partitella d'allenamento alla Continassa, Ekhator si è improvvisamente accasciato.

    L'attaccante, dopo aver tentato uno scatto, ha accusato un dolore alla coscia. Immediato lo stop e l'intervento dei sanitari.

    Ekhator ha così dovuto interrompere anticipatamente la seduta in attesa degli esami strumentali da svolgere nelle prossime ore.

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  • LE CONDIZIONI DI EKHATOR: QUANDO TORNA

    Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza una diagnosi e i tempi di recupero.

    Un quadro più chiaro sul nuovo infortunio di Ekhator sarà dato dagli esami strumentali. In attesa del bollettino medico ufficiale però le sensazioni non sono positive.

    Il giovane attaccante è apparso sconsolato per il nuovo stop ed è stato rincuorato da Spalletti. Il rischio è quello che Ekhator debba restare fuori per un periodo non breve.

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  • IL PRIMO INFORTUNIO

    L'avventura bianconera di Ekhator peraltro era iniziata proprio con un infortunio.

    Schierato titolare da Spalletti nella prima amichevole estiva contro il Basilea, infatti, era stato costretto ad uscire già nel primo tempo.

    Gli esami avevano poi evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

    Ekhator è così rimasto fermo circa un mese, rientrando in gruppo solo a fine agosto. E contro il Parma era stato convocato per la prima volta senza però subentrare.

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  • EKHATOR ALLA JUVE: QUANTO È COSTATO

    La Juventus ha acquistato Jeff Ekhator dal Genoa nelle prime settimane del calciomercato estivo.

    Il giovane attaccante italiano, classe 2006, è stato un investimento soprattutto per il futuro. Ma non è costato poco.

    La società bianconera ha investito sedici milioni di euro, cifra che può salire di altri due milioni tramite i bonus.

    Ekhator ha firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2031. E avrà ovviamente tutto il tempo di confermare le sue qualità già mostrate in parte con la maglia del Genoa

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