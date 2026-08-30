Infortunio Ekhator in allenamento, le ultime sull'attaccante della Juventus: quando torna e quante partite salta

Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza una diagnosi e i tempi di recupero.

Un quadro più chiaro sul nuovo infortunio di Ekhator sarà dato dagli esami strumentali. In attesa del bollettino medico ufficiale però le sensazioni non sono positive.

Il giovane attaccante è apparso sconsolato per il nuovo stop ed è stato rincuorato da Spalletti. Il rischio è quello che Ekhator debba restare fuori per un periodo non breve.