Infortunio Ekhator in allenamento, le ultime sull'attaccante della Juventus: quando torna e quante partite salta

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Inizio di stagione decisamente sfortunato per la Juventus che vede subito riempiersi l'infermeria.
In attesa del responso definitivo su Khephren Thuram e dell'operazione al piede che terrà fuori per almeno due mesi e mezzo Kenan Yildiz, si ferma di nuovo anche Jeff Ekhator.
Il giovane attaccante, acquistato questa estate dal Genoa, era appena rientrato da un infortunio ma domenica 30 agosto ha accusato un altro problema fisico in allenamento.
Quali sono le condizioni di Ekhator? Quando torna in campo e quante partite salta?