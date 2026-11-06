Infortunio Di Lorenzo, gli esami rivelano una lesione all'adduttore lungo: i tempi di recupero e quando torna il capitano

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è serio. Questo hanno rivelato gli esami a cui il capitano del Napoli si è sottoposto quasi una settimana dopo la gara contro la Juventus.
Proprio in quell'occasione il terzino di Allegri si è fatto male, saltando poi la successiva sfida di Champions League contro il Porto. Ora non sarà a disposizione del proprio allenatore nemmeno nelle prossime settimane.
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