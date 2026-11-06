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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Infortunio Di Lorenzo, gli esami rivelano una lesione all'adduttore lungo: i tempi di recupero e quando torna il capitano

Serie A
Napoli
G. Di Lorenzo

Il terzino di Allegri si è fatto male nel primo tempo della gara di domenica scorsa contro la Juventus, saltando poi il Porto in Champions League: quando tornerà a disposizione.

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L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è serio. Questo hanno rivelato gli esami a cui il capitano del Napoli si è sottoposto quasi una settimana dopo la gara contro la Juventus.

Proprio in quell'occasione il terzino di Allegri si è fatto male, saltando poi la successiva sfida di Champions League contro il Porto. Ora non sarà a disposizione del proprio allenatore nemmeno nelle prossime settimane.

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  • GLI ESAMI DI DI LORENZO

    Questo è il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, con le condizioni dettagliate di Di Lorenzo dopo gli esami:

    "Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

  • L'INFORTUNIO

    Di Lorenzo è partito titolare contro la Juventus, nella gara che il Napoli ha poi perso per 2-0. Ma tra primo e secondo tempo ha lasciato il posto a Beukema, con Marianucci spostato sulla fascia destra della difesa.

    In un secondo momento si è poi scoperto che la sostituzione del Nazionale azzurro era stata dettata, appunto, da un infortunio e non da una scelta tecnica di Allegri.

    Il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, nei giorni seguenti aveva spiegato a Kiss Kiss Napoli che il proprio assistito aveva "avuto un risentimento all’adduttore alla fine del primo tempo".

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Di Lorenzo non sono stati ufficializzati dal Napoli, ma possono essere stimati attorno alle tre settimane.

    L'ex giocatore dell'Empoli potrà dunque tornare a disposizione di Allegri solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: la partita giusta potrebbe essere Sassuolo-Napoli di domenica 29 novembre.

    Di Lorenzo, non a caso, non è stato inserito nell'elenco dei convocati del ct Mancini per le gare di Nations League contro Francia e Belgio, divulgato nel tardo pomeriggio di giovedì.

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  • QUANTE PARTITE SALTA DI LORENZO

    Di Lorenzo, oltre a quelle con l'Italia, dovrebbe saltare tre partite con il Napoli: le prossime due di campionato a cavallo della sosta, contro la Lazio e il Torino, e poi il big match di Champions League contro il Manchester City in programma il 24 novembre all'Etihad Stadium.

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