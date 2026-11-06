Infortunio Di Lorenzo, gli esami rivelano una lesione all'adduttore lungo: i tempi di recupero e quando torna il capitano

Di Lorenzo è partito titolare contro la Juventus, nella gara che il Napoli ha poi perso per 2-0. Ma tra primo e secondo tempo ha lasciato il posto a Beukema, con Marianucci spostato sulla fascia destra della difesa.

In un secondo momento si è poi scoperto che la sostituzione del Nazionale azzurro era stata dettata, appunto, da un infortunio e non da una scelta tecnica di Allegri.

Il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, nei giorni seguenti aveva spiegato a Kiss Kiss Napoli che il proprio assistito aveva "avuto un risentimento all’adduttore alla fine del primo tempo".