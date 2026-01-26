Infortunio di Kean, dubbi sulla gestione e il rientro in campo slitta: quando può tornare l'attaccante della Fiorentina

Secondo quanto riporta 'La Nazione' nel mondo viola sarebbero sorti alcuni dubbi sulla gestione dell'infortunio di Moise Kean.

Inizialmente infatti si era deciso di fare giocare l'attaccante nonostante il persistente dolore alla caviglia destra, ricorrendo alle infiltrazioni.

Kean era così subentrato a gara in corso contro Cremonese e Parma. E peraltro contro i grigiorossi aveva deciso la partita con una zampata in pieno recupero.

Poi il ritorno da titolare contro il Milan prima della decisione di fermarlo per guarire completamente dal problema alla caviglia.