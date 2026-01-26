Infortunio di Kean, dubbi sulla gestione e il rientro in campo slitta: quando può tornare l'attaccante della Fiorentina

Dopo quattro risultati utili consecutivi la Fiorentina è caduta di nuovo contro il Cagliari.
Una partita in cui ha sicuramente pesato anche l'assenza di Moise Kean, ancora fermo per il problema alla caviglia che si trascina da settimane.
L'attaccante viola sembrava prossimo al rientro ma qualcosa non è evidentemente andato per il verso giusto.
E così Vanoli ha dovuto fare a meno del suo bomber, i cui goal da qui a fine stagione serviranno per evitare una clamorosa retrocessione.
Ma come sta Kean? E quando torna in campo?