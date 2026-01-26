Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kean FiorentinaGetty
Lelio Donato

Infortunio di Kean, dubbi sulla gestione e il rientro in campo slitta: quando può tornare l'attaccante della Fiorentina

Moise Kean sembrava prossimo al rientro ma il suo rientro per Napoli-Fiorentina ad oggi è in forte dubbio. E sorge qualche dubbio sulla gestione dell'infortunio alla caviglia.

Pubblicità

Dopo quattro risultati utili consecutivi la Fiorentina è caduta di nuovo contro il Cagliari.

Una partita in cui ha sicuramente pesato anche l'assenza di Moise Kean, ancora fermo per il problema alla caviglia che si trascina da settimane.

L'attaccante viola sembrava prossimo al rientro ma qualcosa non è evidentemente andato per il verso giusto.

E così Vanoli ha dovuto fare a meno del suo bomber, i cui goal da qui a fine stagione serviranno per evitare una clamorosa retrocessione.

Ma come sta Kean? E quando torna in campo?

  • COME STA KEAN

    Moise Kean convive ormai da settimane con un problema alla caviglia che non gli permette di allenarsi regolarmente.

    L'attaccante ha provato a stringere i denti giocando addirittura per novanta minuti contro il Milan, ma poi è stato costretto a fermarsi.

    Vanoli non lo ha convocato per le successive due partite di campionato contro Bologna e Cagliari, quando Kean è stato sostituito da Piccoli.

    • Pubblicità

  • LE VOCI SU KEAN E LA SMENTITA DELLA FIORENTINA

    Nelle ultime ore erano iniziate a circolare alcune voci su un possibile provvedimento disciplinare nei confronti di Kean in seguito ad alcuni ritardi agli allenamenti.

    Voci però seccamente smentite dalla Fiorentina. Kean è fuori solo per problemi di natura fisica che ovviamente non gli permettono di allenarsi negli stessi orari dei compagni.

    Nessun caso insomma sulla seconda esclusione consecutiva dell'attaccante dalla lista dei convocati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I DUBBI SULLA GESTIONE DELL'INFORTUNIO

    Secondo quanto riporta 'La Nazione' nel mondo viola sarebbero sorti alcuni dubbi sulla gestione dell'infortunio di Moise Kean.

    Inizialmente infatti si era deciso di fare giocare l'attaccante nonostante il persistente dolore alla caviglia destra, ricorrendo alle infiltrazioni.

    Kean era così subentrato a gara in corso contro Cremonese e Parma. E peraltro contro i grigiorossi aveva deciso la partita con una zampata in pieno recupero.

    Poi il ritorno da titolare contro il Milan prima della decisione di fermarlo per guarire completamente dal problema alla caviglia.

  • QUANDO TORNA KEAN

    Di certo la situazione legata alle condizioni di Moise Kean inizia a preoccupare il mondo viola.

    Il recupero al 100% dell'attaccante è fondamentale per centrare l'obiettivo salvezza. Ecco perché lo staff medico non vuole correre ulteriori rischi.

    Kean tornerà in campo solo quando si sentirà pronto per giocare. Ecco perché al momento la sua presenza per Napoli-Fiorentina di sabato 31 gennaio è in forte dubbio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM
0