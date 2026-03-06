Infortunio per Cristiano Ronaldo: cosa si è fatto, le parole del tecnico dell'Al-Nassr e i tempi di recupero del portoghese

Da poco 41enne, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e nel corso del 2026 ha già obiettivi ben chiari in mente.
Per prima cosa, il portoghese vuole diventare il giocatore con il maggior numero di Mondiali disputati: in caso di presenza al torneo di Canada, Messico e Stati Uniti diventerebbe infatti l’unico calciatore a raggiungere quota sei partecipazioni.
Dall’altra parte resta viva anche la corsa ai 1000 goal ufficiali in carriera tra tutte le competizioni, tra club e Nazionale: un traguardo sempre più vicino, ma per il quale servirà ancora un po’ di tempo.
A complicare i piani, però, c’è un infortunio rimediato con il suo Al-Nassr. Il tecnico Jorge Jesus ha infatti acceso l’allarme in conferenza stampa: “È più grave del previsto”.
Cosa si è fatto Cristiano Ronaldo e quali sono i tempi di recupero del portoghese.