Cristiano Ronaldo Al NassrGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Cristiano Ronaldo: cosa si è fatto, le parole del tecnico dell'Al-Nassr e i tempi di recupero del portoghese

Il fuoriclasse portoghese ha rimediato un infortunio con l'Al-Nassr: cosa si è fatto, quali sono le sue condizioni e i tempi di recupero.

Da poco 41enne, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e nel corso del 2026 ha già obiettivi ben chiari in mente.

Per prima cosa, il portoghese vuole diventare il giocatore con il maggior numero di Mondiali disputati: in caso di presenza al torneo di Canada, Messico e Stati Uniti diventerebbe infatti l’unico calciatore a raggiungere quota sei partecipazioni.

Dall’altra parte resta viva anche la corsa ai 1000 goal ufficiali in carriera tra tutte le competizioni, tra club e Nazionale: un traguardo sempre più vicino, ma per il quale servirà ancora un po’ di tempo.

A complicare i piani, però, c’è un infortunio rimediato con il suo Al-Nassr. Il tecnico Jorge Jesus ha infatti acceso l’allarme in conferenza stampa: “È più grave del previsto”.

Cosa si è fatto Cristiano Ronaldo e quali sono i tempi di recupero del portoghese.

  • L'INFORTUNIO DI CRISTIANO RONALDO

    L'infortunio di Cristiano Ronaldo risale alla gara disputata con il suo Al-Nassr in trasferta contro l’Al-Feiha lo scorso 28 febbraio.

    L’attaccante portoghese è rimasto inizialmente a terra dolorante tra bicipite femorale e ginocchio, venendo poi costretto a chiedere il cambio e a non concludere la partita.

  • LE PAROLE DEL TECNICO DELL'AL-NASSR: "È PIÙ GRAVE DEL PREVISTO"

    Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro il Neom, l'allenatore dell'Al-Nassr Jorge Jesus ha acceso la spia d'allarme sulle condizioni del portoghese:
    "Dopo gli esami, abbiamo constatato che l’infortunio subito da Cristiano Ronaldo era più grave del previsto. Cristiano ora si recherà in Spagna, come altri giocatori che in passato sono andati lì per curarsi quando erano infortunati. Il suo infortunio ha richiesto un trattamento a Madrid con il suo fisioterapista personale e speriamo che torni presto ad aiutare la squadra".

  • L'ESITO DEGLI ESAMI: COSA SI È FATTO CR7?

    Come comunicato dallo stesso Al-Nassr attraverso una nota ufficiale, gli esami a cui si è sottoposto Cristiano Ronaldo hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio.

  • QUANDO TORNA CRISTIANO RONALDO?

    Non è ancora possibile stabilire con precisione quando Cristiano Ronaldo tornerà in campo, ma i tempi di recupero per una lesione al tendine del ginocchio possono variare in base a diversi fattori.

    Se il portoghese opterà per un percorso di recupero conservativo con il fisioterapista, potrebbero essere necessarie dalle tre alle sei settimane. In caso di intervento chirurgico, invece, i tempi potrebbero estendersi tra i due e i quattro mesi.

    Molto dipende anche dall’età, ma per Cristiano questo fattore incide solo in parte: nonostante i suoi 41 anni, il portoghese cura meticolosamente il suo fisico, e negli anni questo ha contribuito a mantenere elevate le sue possibilità di recupero rapido.

