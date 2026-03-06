Infortunio per Cristiano Ronaldo: cosa si è fatto, le parole del tecnico dell'Al-Nassr e i tempi di recupero del portoghese

Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro il Neom, l'allenatore dell'Al-Nassr Jorge Jesus ha acceso la spia d'allarme sulle condizioni del portoghese:

"Dopo gli esami, abbiamo constatato che l’infortunio subito da Cristiano Ronaldo era più grave del previsto. Cristiano ora si recherà in Spagna, come altri giocatori che in passato sono andati lì per curarsi quando erano infortunati. Il suo infortunio ha richiesto un trattamento a Madrid con il suo fisioterapista personale e speriamo che torni presto ad aiutare la squadra".