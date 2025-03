Maxwel Cornet, in goal a Cagliari, all'Unipol Domus ha rimediato una lesione al flessore che lo terrà ai box per un mese.

Il Genoa si avvicina alla salvezza, ma nel momento cruciale e di maggior salute perde Maxwel Cornet.

L'esterno offensivo, arrivato a gennaio in prestito secco dal West Ham, ha riportato un infortunio venerdì scorso a Cagliari che priverà Patrick Vieira di una freccia in costante ascesa per il proprio arco.

L'articolo prosegue qui sotto

Quando torna Cornet? Come sta? Condizioni e tempi di recupero.